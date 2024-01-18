https://crimea.ria.ru/20240118/glavnoe-za-den-18-yanvarya-1134303950.html

Главное за день: 18 января

Главное за день: 18 января - РИА Новости Крым, 18.01.2024

Главное за день: 18 января

Сергей Лавров рассказал о задачах России, возрождении промышленности страны и невозможности диалога с США. Российские военные освободили населенный пункт в ДНР. РИА Новости Крым, 18.01.2024

2024-01-18T23:15

2024-01-18T23:15

2024-01-18T23:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости Крым. Сергей Лавров рассказал о задачах России, возрождении промышленности страны и невозможности диалога с США. Российские военные освободили населенный пункт в ДНР. Новые авиационные ракеты представили Сергею Шойгу. Политолог назвал возможную причину отказа Германии в поставках Украине дальнобойных крылатых ракет. Три ребенка погибли из-за взрыва газа в частном доме в Махачкале. Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс, обязав работодателей выплачивать работнику проценты за задержку заработной платы. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Лавров заявил о невозможности диалога с СШАВнутренняя и внешняя политика России ориентирована на обеспечение устойчивости в условиях противоправных и эгоистичных действий Запада, РФ ориентируется на развитие отношений с теми, кто готов к равноправному диалогу. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил на большой ежегодной пресс-конференции.По его словам, Россия выступает за меры по укреплению военно-политической стабильности в Евразии без вмешательства внерегиональных сил и будет делать все, чтобы международные отношения стали более демократичными.Он также отметил, что возобновление диалога с США по вопросам стратегической стабильности и совместных мер в области контроля над вооружениями невозможно, так как Америка продолжает создавать угрозу России, подстрекает Киев к ударам по мирным регионам РФ, в том числе по территории Крыма. Новые авиационные ракеты представили ШойгуАвиационные ракеты с увеличенной дальностью полета и мощностью представили министру обороны РФ Сергею Шойгу в подмосковном КБ "Радуга", где он проверил ход выполнения гособоронзаказа. По словам гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, мощность авиационной ракеты дальностью 310 километров увеличена в два раза, ее боевая часть теперь составляет 800 килограммов.Российские военные освободили населенный пункт ДНРНаселенный пункт Веселое освобожден на Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений "Южной" группировки войск. Находится он в Ясиноватском районе ДНР, к северо-востоку от Авдеевки.Германия не хочет прямого военного конфликта с РоссиейОтказ Бундестага передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus может быть связан с опасением политических элит Германии втянуться в прямой военный конфликт с Россией, а также очевидностью поражения киевского режима. Такое мнение высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Эксперт добавил, что Украину сейчас воспринимают на Западе как страну, которая "находится на грани поражения", поэтому дальше поддерживать ее вооружением не имеет смысла.Три ребенка погибли из-за взрыва газа в доме в МахачкалеВзрыв газа произошел в четверг в частном доме в Махачкале. В результате возникло возгорание. Обширные ожоги поучила семья из пяти человек. В минздраве Республики Дагестан изначально сообщали о гибели одного ребенка. Позже стало известно о гибели еще одного малыша - двухлетнего мальчика. К концу дня появилась информация, что скончался и третий ребенок: врачам не удалось спасти девочку, поучившую раны, не совместимые с жизнью.Работодателей обяжут выплачивать проценты за задержку зарплатыДепутаты Госдумы РФ приняли в третьем чтении поправки в Трудовой кодекс. После вступления закона в силу работодатель будет обязан платить компенсацию за задержку зарплаты работнику. По мнению депутата ГД от Крыма Константина Бахарева, это устранит дискриминацию в отношении работника и дополнительно мотивирует работодателя к своевременным выплатам.

https://crimea.ria.ru/20240118/bolshaya-press-konferentsiya-sergeya-lavrova-glavnye-zayavleniya-1134291410.html

https://crimea.ria.ru/20240118/natovskaya-tekhnika-gorit-na-peredovoy-vsu-poteryali-pochti-900-boevikov-1134294399.html

https://crimea.ria.ru/20240118/net-resursov-dlya-pobedy-v-chem-prichina-priznaniya-zelenskogo-v-davose-1134279740.html

https://crimea.ria.ru/20240118/dachnuyu-amnistiyu-mogut-prodlit-do-2031-goda-1134302060.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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