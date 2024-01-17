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Прокуратура потребовала отремонтировать арку в Приморском парке Керчи - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Прокуратура потребовала отремонтировать арку в Приморском парке Керчи
Прокуратура потребовала отремонтировать арку в Приморском парке Керчи - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Прокуратура потребовала отремонтировать арку в Приморском парке Керчи
Прокуратура Керчи требует от администрации города ремонта арки на входе в Приморский парк, которая разрушается из-за протекания дождевой воды. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T15:08
2024-01-17T15:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Керчи требует от администрации города ремонта арки на входе в Приморский парк, которая разрушается из-за протекания дождевой воды. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Прокуратура города внесла представление в адрес главы местной администрации, документ находится на рассмотрении.В надзорном ведомстве также отметили, что объект не поставлен на государственный кадастровый учет.Жители Керчи в социальных сетях неоднократно жаловались на состояние арки в Приморском парке. По словам горожан, от сооружения отваливаются куски штукатурки, которые рискуют упасть на головы прохожих.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайны дома Стамболи: когда откроют историческую дачу в ФеодосииРеконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работыПрокуратура нашла в Керчи 34 опасных детских площадки
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Прокуратура потребовала отремонтировать арку в Приморском парке Керчи

Прокуратура потребовала у властей Керчи отремонтировать арку в Приморском парке

15:08 17.01.2024 (обновлено: 15:26 17.01.2024)
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПрокуратура потребовала отремонтировать арку в Приморском парке Керчи
Прокуратура потребовала отремонтировать арку в Приморском парке Керчи
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Керчи требует от администрации города ремонта арки на входе в Приморский парк, которая разрушается из-за протекания дождевой воды. Об этом сообщает прокуратура Крыма.
"В ходе проверки установлено, что арка, расположенная при входе в парк, по всей поверхности имеет следы протекания дождевой воды, кроме того, целостность ее отделки нарушена", - говорится в сообщении.
Прокуратура города внесла представление в адрес главы местной администрации, документ находится на рассмотрении.
В надзорном ведомстве также отметили, что объект не поставлен на государственный кадастровый учет.
Жители Керчи в социальных сетях неоднократно жаловались на состояние арки в Приморском парке. По словам горожан, от сооружения отваливаются куски штукатурки, которые рискуют упасть на головы прохожих.
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