https://crimea.ria.ru/20240117/prokuratura-potrebovala-otremontirovat-arku-v-primorskom-parke-kerchi-1134261947.html

Прокуратура потребовала отремонтировать арку в Приморском парке Керчи

Прокуратура потребовала отремонтировать арку в Приморском парке Керчи - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Прокуратура потребовала отремонтировать арку в Приморском парке Керчи

Прокуратура Керчи требует от администрации города ремонта арки на входе в Приморский парк, которая разрушается из-за протекания дождевой воды. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T15:08

2024-01-17T15:08

2024-01-17T15:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Прокуратура Керчи требует от администрации города ремонта арки на входе в Приморский парк, которая разрушается из-за протекания дождевой воды. Об этом сообщает прокуратура Крыма.Прокуратура города внесла представление в адрес главы местной администрации, документ находится на рассмотрении.В надзорном ведомстве также отметили, что объект не поставлен на государственный кадастровый учет.Жители Керчи в социальных сетях неоднократно жаловались на состояние арки в Приморском парке. По словам горожан, от сооружения отваливаются куски штукатурки, которые рискуют упасть на головы прохожих.Читайте также на РИА Новости Крым:Тайны дома Стамболи: когда откроют историческую дачу в ФеодосииРеконструкция Екатерининского сада в Симферополе: когда завершат работыПрокуратура нашла в Керчи 34 опасных детских площадки

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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