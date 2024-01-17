Рейтинг@Mail.ru
Десять улиц Севастополя на день останутся без газа - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240117/desyat-ulits-sevastopolya-na-den-ostanutsya-bez-gaza-1134266692.html
Десять улиц Севастополя на день останутся без газа
Десять улиц Севастополя на день останутся без газа - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Десять улиц Севастополя на день останутся без газа
Десять улиц Севастополя в четверг останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщает "Севастопольгаз". РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T19:57
2024-01-17T19:57
отключение газа в крыму
жкх
севастополь
общество
новости крыма
газ
жкх крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/32/1118113202_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee4e2c410e08f78f393385cb32a6fda1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Десять улиц Севастополя в четверг останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщает "Севастопольгаз".Так, в зону отключения попадают улицы Ветеранов (№ 1 - кв.1, кв. 2, №3 - кв.1, кв.2), Виноградаря (№3 -кв. 1, кв. 12, кв. 14), Енисейская (№ 6 - кв. 1, кв.2; №8 - кв. 1, кв. 2), Землянского (№ 1 - кв. 2; № 5 - кв. 1, кв. 2; № 7 - кв. 2; № 8, 9 А, 9, № 11 -кв. 2; № 15 - кв. 1, кв. 2; № 17), Камская (№1 - кв. 1, кв. 2; № 2 - кв. 1, кв. 2, №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.Кроме того, без газа останутся абоненты на улицах Красноярская (отдельные квартиры домов № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), Массандровская (№ 2, 4, 6, 8), Прямой тупик (№ 2 -кв. 1, кв. 2; № 4 - кв. 1, кв. 2), Севастопольская (№ 2, 2А, №4 - кв. 1, кв. 2, №6 - кв. 1, кв. 2, №8 - кв. 1, кв. 2, №10 - кв. 2, №12 -кв. 1, кв. 2), Сухий (частично дома № 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17А).Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовВ Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/32/1118113202_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_c8062bb593499c91ea5d7539a489672d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
отключение газа в крыму, жкх, севастополь, общество, новости крыма, газ, жкх крыма и севастополя
Десять улиц Севастополя на день останутся без газа

В Севастополе 18 января отключат газ на десяти улицах

19:57 17.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Десять улиц Севастополя в четверг останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщает "Севастопольгаз".
"18 января будет отключение газа по ряду адресов в поселке Осипенко. Время начала работ - 8:30, окончания работ - 17:30", - говорится в ТГ-канале организации.
Так, в зону отключения попадают улицы Ветеранов (№ 1 - кв.1, кв. 2, №3 - кв.1, кв.2), Виноградаря (№3 -кв. 1, кв. 12, кв. 14), Енисейская (№ 6 - кв. 1, кв.2; №8 - кв. 1, кв. 2), Землянского (№ 1 - кв. 2; № 5 - кв. 1, кв. 2; № 7 - кв. 2; № 8, 9 А, 9, № 11 -кв. 2; № 15 - кв. 1, кв. 2; № 17), Камская (№1 - кв. 1, кв. 2; № 2 - кв. 1, кв. 2, №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Кроме того, без газа останутся абоненты на улицах Красноярская (отдельные квартиры домов № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), Массандровская (№ 2, 4, 6, 8), Прямой тупик (№ 2 -кв. 1, кв. 2; № 4 - кв. 1, кв. 2), Севастопольская (№ 2, 2А, №4 - кв. 1, кв. 2, №6 - кв. 1, кв. 2, №8 - кв. 1, кв. 2, №10 - кв. 2, №12 -кв. 1, кв. 2), Сухий (частично дома № 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17А).
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина
Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
В Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько
 
Отключение газа в КрымуЖКХСевастопольОбществоНовости КрымаГазЖКХ Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11В торговых центрах Белгорода и области сократили время работы
21:02Часть школ и колледжей Белгородской области переводят на дистант
20:49В Крыму оценили работу ЖКХ с наступлением настоящих холодов
20:23Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год
19:57Десять улиц Севастополя на день останутся без газа
19:39Путин посетил предвыборный штаб и поблагодарил волонтеров
19:21Крымский мост снова открыт
19:12ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове
19:01На Севастополь обрушится шквальный ветер и дождь – МЧС
18:23В Крыму оценили инициативу в ГД передать теплосети в госсобственность
18:14Крымский мост закрыт во второй раз за день
18:02Пожизненный срок грозит 23-летнему закладчику наркотиков из Сочи
17:39Путин назвал инфляцию одним из вызовов развитию экономики России
17:35Движение по Крымскому мосту восстановлено
17:24Рост ВВП России по итогам 2023 года может увеличиться до 4% – Путин
17:11В Минобороны рассказали о причине жесткой посадки Ми-8 в Брянской области
17:07Воздушную тревогу в Севастополе отменили
17:00В Севастополе военные применили дым для маскировки
16:43Воздушная тревога объявлена в Севастополе
16:42Движение по Крымскому мосту перекрыто
Лента новостейМолния