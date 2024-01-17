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Десять улиц Севастополя на день останутся без газа
Десять улиц Севастополя на день останутся без газа - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Десять улиц Севастополя на день останутся без газа
Десять улиц Севастополя в четверг останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщает "Севастопольгаз". РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T19:57
2024-01-17T19:57
2024-01-17T19:57
отключение газа в крыму
жкх
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общество
новости крыма
газ
жкх крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Десять улиц Севастополя в четверг останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщает "Севастопольгаз".Так, в зону отключения попадают улицы Ветеранов (№ 1 - кв.1, кв. 2, №3 - кв.1, кв.2), Виноградаря (№3 -кв. 1, кв. 12, кв. 14), Енисейская (№ 6 - кв. 1, кв.2; №8 - кв. 1, кв. 2), Землянского (№ 1 - кв. 2; № 5 - кв. 1, кв. 2; № 7 - кв. 2; № 8, 9 А, 9, № 11 -кв. 2; № 15 - кв. 1, кв. 2; № 17), Камская (№1 - кв. 1, кв. 2; № 2 - кв. 1, кв. 2, №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.Кроме того, без газа останутся абоненты на улицах Красноярская (отдельные квартиры домов № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), Массандровская (№ 2, 4, 6, 8), Прямой тупик (№ 2 -кв. 1, кв. 2; № 4 - кв. 1, кв. 2), Севастопольская (№ 2, 2А, №4 - кв. 1, кв. 2, №6 - кв. 1, кв. 2, №8 - кв. 1, кв. 2, №10 - кв. 2, №12 -кв. 1, кв. 2), Сухий (частично дома № 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17А).Читайте также на РИА Новости Крым:Как изменятся тарифы ЖКХ в Крыму и Севастополе – распоряжение кабмина Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовВ Крыму подорожают коммунальные услуги: когда и на сколько
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отключение газа в крыму, жкх, севастополь, общество, новости крыма, газ, жкх крыма и севастополя
Десять улиц Севастополя на день останутся без газа
В Севастополе 18 января отключат газ на десяти улицах
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв – РИА Новости Крым. Десять улиц Севастополя в четверг останутся без газоснабжения из-за плановых ремонтных работ. Об этом сообщает "Севастопольгаз".
"18 января будет отключение газа по ряду адресов в поселке Осипенко. Время начала работ - 8:30, окончания работ - 17:30", - говорится в ТГ-канале организации.
Так, в зону отключения попадают улицы Ветеранов (№ 1 - кв.1, кв. 2, №3 - кв.1, кв.2), Виноградаря (№3 -кв. 1, кв. 12, кв. 14), Енисейская (№ 6 - кв. 1, кв.2; №8 - кв. 1, кв. 2), Землянского (№ 1 - кв. 2; № 5 - кв. 1, кв. 2; № 7 - кв. 2; № 8, 9 А, 9, № 11 -кв. 2; № 15 - кв. 1, кв. 2; № 17), Камская (№1 - кв. 1, кв. 2; № 2 - кв. 1, кв. 2, №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Кроме того, без газа останутся абоненты на улицах Красноярская (отдельные квартиры домов № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8), Массандровская (№ 2, 4, 6, 8), Прямой тупик (№ 2 -кв. 1, кв. 2; № 4 - кв. 1, кв. 2), Севастопольская (№ 2, 2А, №4 - кв. 1, кв. 2, №6 - кв. 1, кв. 2, №8 - кв. 1, кв. 2, №10 - кв. 2, №12 -кв. 1, кв. 2), Сухий (частично дома № 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17А).
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