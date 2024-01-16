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В Севастополе останавливают движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе останавливают движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 16.01.2024

В Севастополе останавливают движение морского пассажирского транспорта

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе будет остановлено. Об этом сообщают в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 16.01.2024

2024-01-16T14:51

2024-01-16T14:51

2024-01-16T14:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе будет остановлено. Об этом сообщают в городском дептрансе.Подвижной состав для работы компенсационного маршрута организуют на конечных остановочных пунктах: пл. Нахимова и пл. Захарова.Во вторник утром появилась информация о закрытии морского сообщения между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Также отмечалось, что причиной стали неблагоприятные погодные условия.Крымский главк МЧС России накануне прогнозировал 16 января шторм на полуострове с сильными дождями и мокрым снегом.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторникДожди и ветер: погода в Крыму во вторникНаступят ли в Крыму крещенские морозы

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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