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В Севастополе останавливают движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе останавливают движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости Крым, 16.01.2024
В Севастополе останавливают движение морского пассажирского транспорта
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе будет остановлено. Об этом сообщают в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T14:51
2024-01-16T14:51
2024-01-16T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе будет остановлено. Об этом сообщают в городском дептрансе.Подвижной состав для работы компенсационного маршрута организуют на конечных остановочных пунктах: пл. Нахимова и пл. Захарова.Во вторник утром появилась информация о закрытии морского сообщения между Артбухтой и Северной стороной в Севастополе. Также отмечалось, что причиной стали неблагоприятные погодные условия.Крымский главк МЧС России накануне прогнозировал 16 января шторм на полуострове с сильными дождями и мокрым снегом.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в проливе: как работает Керченская переправа во вторникДожди и ветер: погода в Крыму во вторникНаступят ли в Крыму крещенские морозы
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РИА Новости Крым
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В Севастополе останавливают движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе останавливают движение морского пассажирского транспорта из-за непогоды