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Главные новости Крыма: 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2024
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Главные новости Крыма: 16 января
Главные новости Крыма: 16 января - РИА Новости Крым, 16.01.2024
Главные новости Крыма: 16 января
Сергей Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети. В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года... РИА Новости Крым, 16.01.2024
2024-01-16T22:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Сергей Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети. В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года. Роспотребнадзор предупредил о начале эпидсезона по гриппу и ОРВИ в Крыму. Дороги Крыма заледенеют - МЧС предупреждает об опасности. Поселок Нижняя Героевка в Керчи вновь под угрозой подтопления. В Ялте из-за обрушения подпорной стены перекрыли улицу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сетиГлава Крыма Сергей Аксенов поставил энергетикам задачу стабилизировать ситуацию с перепадами напряжения или покинуть рабочие места.Работы необходимо организовать "в кратчайшие сроки хозспособом". Если же проблема не будет устранена по причине недоработок ответственных лиц, кадровые решения будут приниматься незамедлительно, добавил он.В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 годаЧасть Каменского массива Симферополя внесут в границы зоны ЧС, введенной после ноябрьского шторма в Крыму.Он также отметил, что лично изучит все поступившие жалобы и обращения, по которым не было принято решение. А также проведет выезды по обращениям, на которые по какой-то причине не реагировали местные власти.Роспотребнадзор: Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИМассового закрытия по гриппу и ОРВИ в детсадах и школах Крыма пока нет, однако точечные случаи карантина в отдельных группах и классах есть. Их может стать больше из-за традиционного для региона эпидемического подъема в январе и феврале, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад.По ее словам, если сравнивать текущую статистку с последними неделями декабря, небольшой прирост есть - до десяти процентов по разным возрастным группам среди детей от 0 до 14 лет.В МЧС Крыма предупредили о гололедице на дорогахВ среду на дорогах Крыма ожидается гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность.Крымский поселок снова подтапливаетВода вновь угрожает подтоплением жилым домам в поселке Нижняя Героевка в Керчи, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.Глава минтранса Крыма Николай Лукашенко сообщил, что угроза появилась из-за частичного размытия временной насыпи, которая не допускала подтопления части поселка."В настоящее время техника ликвидирует размытие", – написал в Telegram-канале Лукашенко. И добавил, что вопрос находится на и контроле министерства транспорта Крыма.В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улицаДвижение всех видов транспорта перекрыто в районе улицы Свердлова в Ялте после обрушения подпорной стены.Снизу проезд закрыт от развилки с улицей Толстого, сверху – от бывшей центральной проходной санатория Минобороны РФ. Автомобилистов и пешеходов просят выбирать альтернативные пути движения. Также изменены и маршруты общественного транспорта №109 и №14.Кроме того, в республиканской прокуратуре сообщили о начале проверки после опасного обвала склона, который произошел на Южнобережного шоссе 2Б из-за незаконных построек."В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований земельного законодательства, а также эффективности проведения муниципального земельного контроля", - сообщили в прокуратуре Крыма.
https://crimea.ria.ru/20240116/v-odnoy-iz-shkol-dzhankoya-nachalos-sluzhebnoe-rassledovanie--minobraz-rk-1134245150.html
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Главные новости Крыма: 16 января

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 16 января

22:51 16.01.2024 (обновлено: 22:52 16.01.2024)
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв - РИА Новости Крым. Сергей Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети. В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года. Роспотребнадзор предупредил о начале эпидсезона по гриппу и ОРВИ в Крыму. Дороги Крыма заледенеют - МЧС предупреждает об опасности. Поселок Нижняя Героевка в Керчи вновь под угрозой подтопления. В Ялте из-за обрушения подпорной стены перекрыли улицу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Аксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети

Глава Крыма Сергей Аксенов поставил энергетикам задачу стабилизировать ситуацию с перепадами напряжения или покинуть рабочие места.
"Поручил руководству "Крымэнерго" и структурных подразделений предприятия до следующей недели, не дожидаясь замены трансформаторных подстанций, определить и предложить варианты технических решений, которые позволят стабилизировать ситуацию", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Работы необходимо организовать "в кратчайшие сроки хозспособом". Если же проблема не будет устранена по причине недоработок ответственных лиц, кадровые решения будут приниматься незамедлительно, добавил он.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
21:15
Служебное расследование проводят в школе Джанкоя

В Крыму расширят зону ЧС после "шторма века" в ноябре 2023 года

Часть Каменского массива Симферополя внесут в границы зоны ЧС, введенной после ноябрьского шторма в Крыму.
"До пятницы будет принято решение о включении ряда улиц Каменского массива города Симферополь в границы зоны ЧС в результате стихии в ноябре 2023 года", – сказал Аксенов.
Он также отметил, что лично изучит все поступившие жалобы и обращения, по которым не было принято решение. А также проведет выезды по обращениям, на которые по какой-то причине не реагировали местные власти.
Андреевский дом милосердия в Севастополе - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
19:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе

Роспотребнадзор: Крым входит в эпидсезон по гриппу и ОРВИ

Массового закрытия по гриппу и ОРВИ в детсадах и школах Крыма пока нет, однако точечные случаи карантина в отдельных группах и классах есть. Их может стать больше из-за традиционного для региона эпидемического подъема в январе и феврале, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Светлана Листопад.
"Мы активно входим в эпидсезон, начинается активная циркуляция вирусов гриппа. Заболеваемость будет нарастать со второй половины января до середины февраля. Это характерно для Крыма и Севастополя", – предупредила Листопад.
По ее словам, если сравнивать текущую статистку с последними неделями декабря, небольшой прирост есть - до десяти процентов по разным возрастным группам среди детей от 0 до 14 лет.
Молоток судьи
17:05
Офицер Росгвардии получил срок из-за неэффективной защиты Крымского моста

В МЧС Крыма предупредили о гололедице на дорогах

В среду на дорогах Крыма ожидается гололедица, водителям и пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 17 января в северных, центральных, восточных районах Крыма и в горах на дорогах ожидается гололедица", - говорится в сообщении МЧС Крыма.
Памятник Василию Лановому в Керчи - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
12:13
90 лет Василию Лановому: в Керчи почтили память актера

Крымский поселок снова подтапливает

Вода вновь угрожает подтоплением жилым домам в поселке Нижняя Героевка в Керчи, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков.
"В нижней Героевке, из-за непогоды и штормового ветра, вода вновь подходит к жилым домам, расположенным вблизи берега", – написал в Telegram-канале Брусаков.
Глава минтранса Крыма Николай Лукашенко сообщил, что угроза появилась из-за частичного размытия временной насыпи, которая не допускала подтопления части поселка.
"В настоящее время техника ликвидирует размытие", – написал в Telegram-канале Лукашенко. И добавил, что вопрос находится на и контроле министерства транспорта Крыма.
Обвал склона в Ялте
10:23
Опасный обвал в Ялте - прокуратура начала проверку

В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица

Движение всех видов транспорта перекрыто в районе улицы Свердлова в Ялте после обрушения подпорной стены.
"Временно перекрыли движение на участке улицы Свердлова, где после обильных осадков произошло обрушение подпорной стены, в результате чего серьезно "просела" часть автомобильной дороги и тротуара", – написала в Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.
Снизу проезд закрыт от развилки с улицей Толстого, сверху – от бывшей центральной проходной санатория Минобороны РФ. Автомобилистов и пешеходов просят выбирать альтернативные пути движения. Также изменены и маршруты общественного транспорта №109 и №14.
Кроме того, в республиканской прокуратуре сообщили о начале проверки после опасного обвала склона, который произошел на Южнобережного шоссе 2Б из-за незаконных построек.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований земельного законодательства, а также эффективности проведения муниципального земельного контроля", - сообщили в прокуратуре Крыма.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
17:57
Как статус республики помог Крыму воссоединиться с Россией
 
Главное за деньНовостиКрымНовости КрымаСергей АксеновКерчьСвятослав БрусаковДжанкойСимферопольЯлтаЯнина ПавленкоПроисшествия
 
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Заголовок открываемого материала
22:51Главные новости Крыма: 16 января
22:19Главное за день: 16 января
21:49Иран нанес ракетный удар по базам террористов в Пакистане - СМИ
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21:34В Севастополе откроется новая начальная школа на 450 мест
21:15Служебное расследование проводят в школе Джанкоя
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20:57Мошенники заработали на доверчивых жителях Крыма почти 23 млн рублей
20:36Ценой жизни спас товарища: Севастополь простился с героем спецоперации
20:19На закупку школьных автобусов в России выделят 10 миллиардов рублей
20:02В Севастополе и пригороде в среду отключат свет - список адресов
19:37Лечат язвы на теле и исцеляют душу: истории дома милосердия в Севастополе
19:19Камнепад накрыл машину в горах: один человек погиб и двое пострадали
19:05Путин высказался о "формуле мира" Зеленского
18:39Путин о ходе СВО: государственность Украины может получить серьезный удар
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18:28Русские идут: генсек НАТО разглядел ситуацию на Украине
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18:15Путин призвал привлекать ветеранов СВО к работе муниципалитетов
17:59В Ялте после обрушения подпорной стены перекрыта улица
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