https://crimea.ria.ru/20240115/covid-19-situatsiya-v-krymu-i-sevastopole-1134210863.html

COVID-19: ситуация в Крыму и Севастополе

COVID-19: ситуация в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 15.01.2024

COVID-19: ситуация в Крыму и Севастополе

Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Севастополе за увеличилось за последнюю неделю. В Крыму число зарегистрированных случаев заражения... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T20:29

2024-01-15T20:29

2024-01-15T20:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Севастополе за увеличилось за последнюю неделю. В Крыму число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 продолжает уменьшаться. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Роспотребнадзора по РК и Севастополю рекомендует использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений, чтобы избежать заражения COVID-19. Кроме того, советуют ограничить посещение общественных мест, без острой необходимости.За первую неделю января в Крыму было выявлено 202 случая заболевания COVID-19, неделей раньше заболели коронавирусом 281 человек. В Севастополе тоже отмечали снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией: 113 человек с начала нового года (267 заболевших в последнюю неделю 2023 года).Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп и ОРВИ в Крыму: что с заболеваемостьюНеизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 разГрозит ли России пандемия холеры – Онищенко

https://crimea.ria.ru/20240111/tridemiya-i-gripp-a---v-rospotrebnadzore-rasskazali-o-situatsii-v-krymu-1134122734.html

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