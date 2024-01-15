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COVID-19: ситуация в Крыму и Севастополе
COVID-19: ситуация в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 15.01.2024
COVID-19: ситуация в Крыму и Севастополе
Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Севастополе за увеличилось за последнюю неделю. В Крыму число зарегистрированных случаев заражения... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T20:29
2024-01-15T20:29
2024-01-15T20:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Севастополе за увеличилось за последнюю неделю. В Крыму число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 продолжает уменьшаться. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РК и Севастополю.Роспотребнадзора по РК и Севастополю рекомендует использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций и социальных учреждений, чтобы избежать заражения COVID-19. Кроме того, советуют ограничить посещение общественных мест, без острой необходимости.За первую неделю января в Крыму было выявлено 202 случая заболевания COVID-19, неделей раньше заболели коронавирусом 281 человек. В Севастополе тоже отмечали снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией: 113 человек с начала нового года (267 заболевших в последнюю неделю 2023 года).Читайте также на РИА Новости Крым:Грипп и ОРВИ в Крыму: что с заболеваемостьюНеизвестная "болезнь Х" может превзойти смертность от ковида в 20 разГрозит ли России пандемия холеры – Онищенко
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COVID-19: ситуация в Крыму и Севастополе
Количество заболевших COVID-19 в Севастополе за неделю выросло на 20 процентов