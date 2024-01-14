https://crimea.ria.ru/20240114/prezidentskie-granty-na-428-millionov-vyigrali-proekty-novykh-regionov-rf-1134184057.html

Президентские гранты на 428 миллионов выиграли проекты новых регионов РФ

Президентские гранты на 428 миллионов выиграли проекты новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Президентские гранты на 428 миллионов выиграли проекты новых регионов РФ

В число победителей конкурса общественных инициатив, который был объявлен Фондом президентских грантов осенью 2023 года, вошли проекты из новых регионов... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T08:32

2024-01-14T08:32

2024-01-14T08:09

россия

фонд президентских грантов

новости

новые регионы россии

общество

финансы

деньги

проекты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111713/11/1117131168_0:0:5951:3348_1920x0_80_0_0_5977d6c243fd552c28522de551dcae9a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В число победителей конкурса общественных инициатив, который был объявлен Фондом президентских грантов осенью 2023 года, вошли проекты из новых регионов Российской Федерации. Информация об этом размещена на сайте фонда.Всего в фонд поступило 10 827 общественных инициатив из 88 регионов. Победителями стали 1 559 некоммерческих организаций.В первый раз поддержку в виде президентских грантов получили 458 некоммерческих организаций, 257 – во второй раз, 196 – в третий.Заявки на следующий конкурс, по решению Координационного комитета, фонд будет принимать с 1 февраля по 15 марта 2024 года.В ноябре 2024 года стало известно о победе Музея каменных древностей в Керчи: он выиграл грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в КрымуМишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантамиКак "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России

россия

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фонд президентских грантов, новости, новые регионы россии, общество, финансы, деньги, проекты