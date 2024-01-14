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Президентские гранты на 428 миллионов выиграли проекты новых регионов РФ
Президентские гранты на 428 миллионов выиграли проекты новых регионов РФ - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Президентские гранты на 428 миллионов выиграли проекты новых регионов РФ
В число победителей конкурса общественных инициатив, который был объявлен Фондом президентских грантов осенью 2023 года, вошли проекты из новых регионов... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T08:32
2024-01-14T08:32
2024-01-14T08:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В число победителей конкурса общественных инициатив, который был объявлен Фондом президентских грантов осенью 2023 года, вошли проекты из новых регионов Российской Федерации. Информация об этом размещена на сайте фонда.Всего в фонд поступило 10 827 общественных инициатив из 88 регионов. Победителями стали 1 559 некоммерческих организаций.В первый раз поддержку в виде президентских грантов получили 458 некоммерческих организаций, 257 – во второй раз, 196 – в третий.Заявки на следующий конкурс, по решению Координационного комитета, фонд будет принимать с 1 февраля по 15 марта 2024 года.В ноябре 2024 года стало известно о победе Музея каменных древностей в Керчи: он выиграл грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.Читайте также на РИА Новости Крым:Нацпроекты для бизнеса: как поддерживают предпринимателей в КрымуМишустин: социальный бизнес в новых регионах России поддержат грантамиКак "Русский силомер" сделал Крым самым сильным регионом России
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россия, фонд президентских грантов, новости, новые регионы россии, общество, финансы, деньги, проекты
Президентские гранты на 428 миллионов выиграли проекты новых регионов РФ
Президентские гранты на сумму 428 млн рублей выиграли 64 проекта новых регионов России
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В число победителей конкурса общественных инициатив, который был объявлен Фондом президентских грантов осенью 2023 года, вошли проекты из новых регионов Российской Федерации. Информация об этом размещена на сайте фонда.
"64 победивших проекта с объемом грантового финансирования 428 млн рублей будут осуществляться на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", – говорится в сообщении.
Всего в фонд поступило 10 827 общественных инициатив из 88 регионов. Победителями стали 1 559 некоммерческих организаций.
"Фонд выделит победителям конкурса 4,4 млрд рублей на реализацию их проектов. Сами победители обещают привлечь дополнительные ресурсы на общую сумму 3,9 млрд рублей", – уточняют в фонде.
В первый раз поддержку в виде президентских грантов получили 458 некоммерческих организаций, 257 – во второй раз, 196 – в третий.
Заявки на следующий конкурс, по решению Координационного комитета, фонд будет принимать с 1 февраля по 15 марта 2024 года.
В ноябре 2024 года стало известно о победе Музея каменных древностей в Керчи: он выиграл
грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.
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