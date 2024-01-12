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Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине
Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине
Больше ста снарядов из ствольной артиллерии выпустили украинские боевики по десяти населенных пунктам на левом берегу Днепра Херсонской области за минувшие... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T10:27
2024-01-12T10:27
2024-01-12T10:27
херсонская область
обстрелы всу
крынки
днепряны
алешки
новые регионы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Больше ста снарядов из ствольной артиллерии выпустили украинские боевики по десяти населенных пунктам на левом берегу Днепра Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщают экстренные службы региона.По информации ведомства, накануне днем ВСУ выпустили 72 снаряда из ствольной артиллерии. Интенсивнее всего обстреливались Крынки – 27 прилетов. Десять снарядов боевики киевского режима выпустили по Алешкам, девять – по Казачьим Лагерям и столько же по Днепрянам. По Кардашинке пришлось семь прилетов, по Обрывке — шесть, а по Старой Маячке – четыре.Данных о пострадавших и разрушениях к этому моменту нет.Накануне боевики ВСУ нанесли 106 удара по мирным городам и селам на левом берегу Днепра Херсонской области.Кроме того, в минувший четверг ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Новокаховском городском округе, ранения получили женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калужской области подавлен беспилотник – что известноВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителейУдар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект
херсонская область
крынки
днепряны
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, крынки, днепряны, алешки, новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)
Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине
Десять населенных пунктов Херсонской области попали под огонь ВСУ