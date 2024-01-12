Рейтинг@Mail.ru
Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240112/pochti-30-priletov-vsu-udarili-po-krynkam-na-khersonschine-1134141136.html
Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине
Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине
Больше ста снарядов из ствольной артиллерии выпустили украинские боевики по десяти населенных пунктам на левом берегу Днепра Херсонской области за минувшие... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T10:27
2024-01-12T10:27
херсонская область
обстрелы всу
крынки
днепряны
алешки
новые регионы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ce48deb85439e5abbcc480512acfdae0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Больше ста снарядов из ствольной артиллерии выпустили украинские боевики по десяти населенных пунктам на левом берегу Днепра Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщают экстренные службы региона.По информации ведомства, накануне днем ВСУ выпустили 72 снаряда из ствольной артиллерии. Интенсивнее всего обстреливались Крынки – 27 прилетов. Десять снарядов боевики киевского режима выпустили по Алешкам, девять – по Казачьим Лагерям и столько же по Днепрянам. По Кардашинке пришлось семь прилетов, по Обрывке — шесть, а по Старой Маячке – четыре.Данных о пострадавших и разрушениях к этому моменту нет.Накануне боевики ВСУ нанесли 106 удара по мирным городам и селам на левом берегу Днепра Херсонской области.Кроме того, в минувший четверг ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Новокаховском городском округе, ранения получили женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калужской области подавлен беспилотник – что известноВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителейУдар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект
херсонская область
крынки
днепряны
алешки
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132613717_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_70db9d9b64acbb27e2db890380e7c551.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, обстрелы всу, крынки, днепряны, алешки, новые регионы россии, новости, всу (вооруженные силы украины)
Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине

Десять населенных пунктов Херсонской области попали под огонь ВСУ

10:27 12.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости Крым. Больше ста снарядов из ствольной артиллерии выпустили украинские боевики по десяти населенных пунктам на левом берегу Днепра Херсонской области за минувшие сутки. Об этом сообщают экстренные службы региона.
По информации ведомства, накануне днем ВСУ выпустили 72 снаряда из ствольной артиллерии. Интенсивнее всего обстреливались Крынки – 27 прилетов. Десять снарядов боевики киевского режима выпустили по Алешкам, девять – по Казачьим Лагерям и столько же по Днепрянам. По Кардашинке пришлось семь прилетов, по Обрывке — шесть, а по Старой Маячке – четыре.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 36 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алешки, Крынки, Песчановка, Казачьи Лагеря, Саги, Новые Лагеря", - уточнили в экстренных службах.
Данных о пострадавших и разрушениях к этому моменту нет.
Накануне боевики ВСУ нанесли 106 удара по мирным городам и селам на левом берегу Днепра Херсонской области.
Кроме того, в минувший четверг ВСУ атаковали дронами-камикадзе село в Новокаховском городском округе, ранения получили женщина.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Калужской области подавлен беспилотник – что известно
ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей
Удар ВСУ по Белгородской области - поврежден инфраструктурный объект
 
Херсонская областьОбстрелы ВСУКрынкиДнепряныАлешкиНовые регионы РоссииНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле
12:04Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей
11:51Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФ
11:29Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
11:17Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши
11:05Пять простых правил езды по зимним дорогам - инфографика
10:54Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу
10:42В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней Азии
10:27Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине
10:19Снегопад в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах
10:04Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано
09:40Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
09:10Что происходит у Крымского моста утром в пятницу
08:49Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд
08:15Операция США и Британии в Йемене - что известно
08:15Где в Крыму не будет света в пятницу: список районов и адресов
07:43Рост цен на куриные яйца в скором времени продолжится – мнение
07:24Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах
06:49В Севастополе закрыли рейд
06:45Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США
Лента новостейМолния