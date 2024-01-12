https://crimea.ria.ru/20240112/glavnye-novosti-kryma-12-yanvarya-1134160835.html

Главные новости Крыма: 12 января

Главные новости Крыма: 12 января - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Главные новости Крыма: 12 января

Полуостров замело: дорожники расчищали автомагистрали, дорога на Ай-Петри перекрыта, на трассе Судак – Новый Свет разрушилась опорная стена. ФСБ пресекла канал... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T22:33

2024-01-12T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв – РИА Новости Крым. Полуостров замело: дорожники расчищали автомагистрали, дорога на Ай-Петри перекрыта, на трассе Судак – Новый Свет разрушилась опорная стена. ФСБ пресекла канал незаконной миграции из Средней Азии, Госкомцен Крыма сообщил о повышении тарифов ЖКХ, а сотрудники МЧС на пожаре спасли 15 котов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах и перевалахЗа ночь дорожники обработали от гололеда 2,7 тыс километров республиканских автомагистралей. Об этом утром в пятницу сообщили в Крымавтодоре. Отмечается, что в работах было задействовано свыше 90 единиц спецтехники. Ангарский и Грушевский перевалы Крыма работают в штатном режиме – дорожные службы осуществляют круглосуточный мониторинг и своевременную обработку дорожного покрытия.Проезды к плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района в связи со снегопадами закрыты, предупредил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Крым Андрей Павлюченко."Любителям экстремального отдыха напоминаем: въезд на гору Ай-Петри со стороны города Ялта и со стороны села Соколиное закрыт", – акцентировал он.Закрыта автодорога Судак – Новый Свет: разрушена подпорная стенаНа участке автодороги Судак – Новый Свет изменено движение, сообщили в Минтрансе Крыма."На автомобильной дороге Судак – Новый Свет на участке протяженностью 50 м произошло разрушение подпорной стены вследствие активизации оползневых процессов", – говорится в сообщении.По информации дорожных служб, участок огорожен, установлены соответствующие знаки и указатели.В Крыму задержали организаторов канала незаконной миграции из Средней АзииСотрудники ФСБ задержали в Крыму 10 участников преступной группы, которые организовали канал нелегальной миграции для выходцев из Средней Азии. Об этом сообщает управление ФСБ по региону."Задержаны два организатора незаконной миграции и восемь пособников. Установлено, что указанные лица организовали пребывание на территории полуострова более 50 иностранных граждан – выходцев из стран Средней Азии", – говорится в сообщении.ОПГ незаконно получала разрешения на трудовую деятельность иностранцев, ставила их на миграционный учет и отправляла на стройку, заявили в ведомстве.Насколько в Крыму подорожают коммунальные услугиКоммунальные услуги в Крыму вырастут в цене с июля 2024 года, согласно данным Государственного комитета по ценам и тарифам РК."На первое полугодие 2024 года тарифы сохранятся на действующем уровне, – сказано в сообщении. – Повышение тарифов произойдет с 1 июля".Согласно опубликованным данным, стоимость электрической энергии повысится до 9%, газоснабжения – до 5,6%, холодное водоснабжение и водоотведение – до 12,8% за каждый вид ресурса, отопление и обращение с коммунальными отходами – до 12,8%. Кроме того, стоимость сжиженного газа, реализуемого населению для бытовых нужд, прибавит до 7,2%.На пожаре в Симферополе спасли 15 котовОб этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России. По информации ведомства, владелец склада, где вспыхнул пожар, подбирал бездомных животных на улице, выхаживал их и кормил у себя в помещении. Когда мужчина готовил своим питомцам еду на электроплите, произошло короткое замыкание."Спасатели приехали на вызов, где был задымлен склад. Была проведена необычная операция спасения. Пушистые питомцы испугались и прятались под мебелью, откуда их и вызволяли спасатели", – отметили в пресс-службе.

https://crimea.ria.ru/20240112/moskovskie-morozy-severnyy-veter-i-snegopad-pogoda-v-krymu-na-vykhodnykh-1134144831.html

https://crimea.ria.ru/20240112/vrezalsya-v-derevo-smertelnaya-avariya-v-dzhankoyskom-rayone-kryma-1134156806.html

https://crimea.ria.ru/20240112/tysyachi-kilometrov-lep-otremontirovali-krymskie-energetiki-za-god-1134158243.html

https://crimea.ria.ru/20240112/domiki-s-podogrevom-i-dvoynoy-paek-kak-zooparki-kryma-gotovyat-k-morozam-1134147714.html

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