https://crimea.ria.ru/20240111/glavnoe-za-den-11-yanvarya-1134135386.html

Главное за день: 11 января

Главное за день: 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Главное за день: 11 января

Россия стала лидером по объему экономики среди стран Европы. Войска РФ за год пополнились на 500 тысяч человек. Россия может ответить ядерным оружием на... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T23:41

2024-01-11T23:41

2024-01-11T23:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Россия стала лидером по объему экономики среди стран Европы. Войска РФ за год пополнились на 500 тысяч человек. Россия может ответить ядерным оружием на использование Украиной западных дальнобойных ракет. Вооруженные силы РФ поразили в зоне СВО наблюдательные и опорные пункты Украины. В Киеве отправили на доработку законопроект о мобилизации. Зеленский в очередной раз попросился в НАТО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия лидирует среди стран Европы по объему экономикиРоссийская Федерация является первой в Европе по объему экономики, и в этом плане обогнала ФРГ. В мире наша страна занимает пятое место после Китая, США, Индии и Японии. Такое заявление президент Владимир Путин сделал на встрече с представителями Дальневосточного федерального округа.420 тысяч контрактников пополнили войска РФ за годПо данным Минобороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск РФ привлечено больше 500 тысяч человек, из них 420 тысяч по контракту и более 80 тысяч добровольцев. Такие цифры назвал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками.Ядерный ответ России на удары западными дальнобойным ракетами возможенОснованием для использования Россией ядерного оружия могут стать украинские удары западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил про действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования ядерного оружия против такого государства.Уничтожены наблюдательные и опорные пункты ВСУТри наблюдательных и пять опорных пунктов вооруженных сил Украины поражены силами российский авиации и артиллерии на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Также нанесен удар по скоплениям живой силы и техники 63 и 66 механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.Законопроект о мобилизации на Украине отправлен на доработкуЗаконопроект №10378 о мобилизации на Украине рассмотрели на закрытом заседании комиссии с участием главкома ВСУ, министра обороны, руководства и представителей фракций Верховной Рады и отправили на доработку. Из него хотят исключить содержащиеся в нем нормы о мобилизации инвалидов I и II группы. Также законопроект предусматривает рассылку повесток через электронную почту.По мнению политолога Андрея Суздальцева, депутаты Верховной Рады понимают, что принятие закона об ужесточении мобилизационных мер приведет к массовым протестам на Украине, которые будут похлеще Майдана.Зеленский снова попросился в НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попросил принять страну в НАТО во время визита в Таллин. По мнению политолога Алексея Мухина, эта просьба говорит о том, что Зеленский в отчаянии. Присоединение Украины к НАТО противоречит всем принципам, пунктам Устава НАТО. Последствия принятия этой страны в НАТО и Евросоюз могут быть катастрофическими и для Альянса, и для ЕС.

https://crimea.ria.ru/20240111/vozmet-li-nato-pod-okhranu-ukrainskie-korabli-v-chernom-more-1134119644.html

https://crimea.ria.ru/20240111/vybit-chernomorskiy-flot-iz-kryma-voennyy-ekspert-otsenil-plany-kieva-1134113124.html

https://crimea.ria.ru/20240111/ryadom-s-zaporozhskoy-aes-naydeny-nerazorvavshiesya-boepripasy-1134127990.html

https://crimea.ria.ru/20240111/pokhlesche-maydana-pochemu-ukrainskie-deputaty-boyatsya-zakona-o-mobilizatsii-1134128482.html

https://crimea.ria.ru/20240111/mobilizatsiya-vmesto-kofe-v-yalte-ekspert-o-provale-planov-po-zakhvatu-kryma-1134130911.html

https://crimea.ria.ru/20240111/suitsidalnoe-reshenie-primet-li-nato-ukrainu-v-svoy-sostav-1134131044.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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