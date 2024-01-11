Рейтинг@Mail.ru
Главное за день: 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240111/glavnoe-za-den-11-yanvarya-1134135386.html
Главное за день: 11 января
Главное за день: 11 января - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Главное за день: 11 января
Россия стала лидером по объему экономики среди стран Европы. Войска РФ за год пополнились на 500 тысяч человек. Россия может ответить ядерным оружием на... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T23:41
2024-01-11T23:41
главное за день
в мире
россия
политика
общество
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132550257_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b912c8b2f17b79e2e67fdb416f2f42b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Россия стала лидером по объему экономики среди стран Европы. Войска РФ за год пополнились на 500 тысяч человек. Россия может ответить ядерным оружием на использование Украиной западных дальнобойных ракет. Вооруженные силы РФ поразили в зоне СВО наблюдательные и опорные пункты Украины. В Киеве отправили на доработку законопроект о мобилизации. Зеленский в очередной раз попросился в НАТО.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Россия лидирует среди стран Европы по объему экономикиРоссийская Федерация является первой в Европе по объему экономики, и в этом плане обогнала ФРГ. В мире наша страна занимает пятое место после Китая, США, Индии и Японии. Такое заявление президент Владимир Путин сделал на встрече с представителями Дальневосточного федерального округа.420 тысяч контрактников пополнили войска РФ за годПо данным Минобороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск РФ привлечено больше 500 тысяч человек, из них 420 тысяч по контракту и более 80 тысяч добровольцев. Такие цифры назвал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками.Ядерный ответ России на удары западными дальнобойным ракетами возможенОснованием для использования Россией ядерного оружия могут стать украинские удары западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил про действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования ядерного оружия против такого государства.Уничтожены наблюдательные и опорные пункты ВСУТри наблюдательных и пять опорных пунктов вооруженных сил Украины поражены силами российский авиации и артиллерии на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Также нанесен удар по скоплениям живой силы и техники 63 и 66 механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.Законопроект о мобилизации на Украине отправлен на доработкуЗаконопроект №10378 о мобилизации на Украине рассмотрели на закрытом заседании комиссии с участием главкома ВСУ, министра обороны, руководства и представителей фракций Верховной Рады и отправили на доработку. Из него хотят исключить содержащиеся в нем нормы о мобилизации инвалидов I и II группы. Также законопроект предусматривает рассылку повесток через электронную почту.По мнению политолога Андрея Суздальцева, депутаты Верховной Рады понимают, что принятие закона об ужесточении мобилизационных мер приведет к массовым протестам на Украине, которые будут похлеще Майдана.Зеленский снова попросился в НАТОПрезидент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попросил принять страну в НАТО во время визита в Таллин. По мнению политолога Алексея Мухина, эта просьба говорит о том, что Зеленский в отчаянии. Присоединение Украины к НАТО противоречит всем принципам, пунктам Устава НАТО. Последствия принятия этой страны в НАТО и Евросоюз могут быть катастрофическими и для Альянса, и для ЕС.
https://crimea.ria.ru/20240111/vozmet-li-nato-pod-okhranu-ukrainskie-korabli-v-chernom-more-1134119644.html
https://crimea.ria.ru/20240111/vybit-chernomorskiy-flot-iz-kryma-voennyy-ekspert-otsenil-plany-kieva-1134113124.html
https://crimea.ria.ru/20240111/ryadom-s-zaporozhskoy-aes-naydeny-nerazorvavshiesya-boepripasy-1134127990.html
https://crimea.ria.ru/20240111/pokhlesche-maydana-pochemu-ukrainskie-deputaty-boyatsya-zakona-o-mobilizatsii-1134128482.html
https://crimea.ria.ru/20240111/mobilizatsiya-vmesto-kofe-v-yalte-ekspert-o-provale-planov-po-zakhvatu-kryma-1134130911.html
https://crimea.ria.ru/20240111/suitsidalnoe-reshenie-primet-li-nato-ukrainu-v-svoy-sostav-1134131044.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132550257_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c312b588a38cb69b2c5bcf67a90935c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, в мире, россия, политика, общество, экономика, новости
Главное за день: 11 января

Главные события и заявления четверга, 11 января

23:41 11.01.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФАрмия РФ
Армия РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Россия стала лидером по объему экономики среди стран Европы. Войска РФ за год пополнились на 500 тысяч человек. Россия может ответить ядерным оружием на использование Украиной западных дальнобойных ракет. Вооруженные силы РФ поразили в зоне СВО наблюдательные и опорные пункты Украины. В Киеве отправили на доработку законопроект о мобилизации. Зеленский в очередной раз попросился в НАТО.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Россия лидирует среди стран Европы по объему экономики

Российская Федерация является первой в Европе по объему экономики, и в этом плане обогнала ФРГ. В мире наша страна занимает пятое место после Китая, США, Индии и Японии. Такое заявление президент Владимир Путин сделал на встрече с представителями Дальневосточного федерального округа.
Учения НАТО в Черном море
Вчера, 15:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Возьмет ли НАТО под охрану украинские корабли в Черном море

420 тысяч контрактников пополнили войска РФ за год

По данным Минобороны, в 2023 году в интересах объединенной группировки войск РФ привлечено больше 500 тысяч человек, из них 420 тысяч по контракту и более 80 тысяч добровольцев. Такие цифры назвал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС России контрактниками.
Сторожевой корабль Ладный на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Вчера, 12:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы Киева

Ядерный ответ России на удары западными дальнобойным ракетами возможен

Основанием для использования Россией ядерного оружия могут стать украинские удары западными ракетами большой дальности по пусковым установкам на территории РФ. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он напомнил про действие пункта 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: "г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства". По словам Медведева, это не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования ядерного оружия против такого государства.
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Вчера, 18:41
Рядом с Запорожской АЭС найдены неразорвавшиеся боеприпасы

Уничтожены наблюдательные и опорные пункты ВСУ

Три наблюдательных и пять опорных пунктов вооруженных сил Украины поражены силами российский авиации и артиллерии на Краснолиманском направлении в зоне специальной военной операции. Также нанесен удар по скоплениям живой силы и техники 63 и 66 механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы и Серебрянского лесничества.
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Вчера, 19:04Эксклюзивы РИА Новости Крым
Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации

Законопроект о мобилизации на Украине отправлен на доработку

Законопроект №10378 о мобилизации на Украине рассмотрели на закрытом заседании комиссии с участием главкома ВСУ, министра обороны, руководства и представителей фракций Верховной Рады и отправили на доработку. Из него хотят исключить содержащиеся в нем нормы о мобилизации инвалидов I и II группы. Также законопроект предусматривает рассылку повесток через электронную почту.
По мнению политолога Андрея Суздальцева, депутаты Верховной Рады понимают, что принятие закона об ужесточении мобилизационных мер приведет к массовым протестам на Украине, которые будут похлеще Майдана.
ВСУ
Вчера, 20:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма

Зеленский снова попросился в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попросил принять страну в НАТО во время визита в Таллин. По мнению политолога Алексея Мухина, эта просьба говорит о том, что Зеленский в отчаянии. Присоединение Украины к НАТО противоречит всем принципам, пунктам Устава НАТО. Последствия принятия этой страны в НАТО и Евросоюз могут быть катастрофическими и для Альянса, и для ЕС.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Вчера, 20:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав
 
Главное за деньВ миреРоссияПолитикаОбществоЭкономикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:45Военная помощь Украине прекращается – Джон Кирби
00:01Сильные осадки и метель: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 января
23:41Главное за день: 11 января
23:11Главные новости Крыма: 11 января
22:48Сколько пассажиров привезли в Крым поезда в новогодние праздники
22:31Черное удовольствие: что у крымчанина в маленькой чашке
22:21Катера в Севастополе прекращают работу
22:09ВСУ обстреляли из РСЗО жилой район Донецка: ранены пять мирных жителей
21:41Пожар в многоэтажке Симферополя: спасены 12 человек, 16 эвакуированы
21:26Плавучие причалы появятся на Радиогорке в Севастополе и в Инкермане
21:05В Крыму еще три природные территории станут особо охраняемыми
20:52Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма
20:37В поселке Черноморское достроили очистные сооружения – минстрой Крыма
20:25Суицидальное решение: примет ли НАТО Украину в свой состав
20:11Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и Феодосии
20:01В Севастополе будет громко - власти
19:47Американский боксер Кевин Джонсон получил российский паспорт
19:12Киев деморализован: Медведев назвал число добровольцев в ВС РФ
19:04Похлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизации
Лента новостейМолния