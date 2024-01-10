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Гололед в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах
Гололед в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Гололед в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах
На перевалах полуострова движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме, затруднений в проезде нет. Об этом сообщают в Минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T13:26
2024-01-10T13:26
2024-01-10T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Больше 60 единиц спецтехники круглосуточно обрабатывают дороги Крыма от гололеда. На перевалах полуострова движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме, затруднений в проезде нет. Об этом сообщают в Минтрансе Крыма.По информации министерства, на автодорогах дежурят 62 единицы техники. С 8 января подсыпано 7656 километров дорог, израсходовано 4211 тонн пескосоляной смеси и 560 кубических метров солевого раствора.Дорожники напоминают водителям о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим и не выезжать на дороги на летней резине.Как сообщили руководители администраций нескольких крымских городов в эфире радио "Спутник в Крыму", экстренные и коммунальные службы в ряде регионов Крыма переведены в круглосуточный режим работы в связи с сильными морозами и вероятными снегопадами, заготовлен необходимый запас противогололедных материалов и топлива для дизель-генераторов. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее дал прогноз, что самым ненастным днем в Крыму на этой неделе станет пятница, 12 января, когда ожидаются мороз, гололедица и метель с ухудшением видимости до километра и меньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Без осадков и гололедица: погода в Крыму в средуМорозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионахОбледенение судов: как работает Керченская переправа в среду
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Гололед в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах
В условиях гололеда движение на Ангарском и Грушевском перевалах идет в штатном режиме