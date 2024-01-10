https://crimea.ria.ru/20240110/gololed-v-krymu-situatsiya-na-angarskom-i-grushevskom-perevalakh-1134083171.html

Гололед в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах

Гололед в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Гололед в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах

На перевалах полуострова движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме, затруднений в проезде нет. Об этом сообщают в Минтрансе Крыма. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T13:26

2024-01-10T13:26

2024-01-10T13:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Больше 60 единиц спецтехники круглосуточно обрабатывают дороги Крыма от гололеда. На перевалах полуострова движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме, затруднений в проезде нет. Об этом сообщают в Минтрансе Крыма.По информации министерства, на автодорогах дежурят 62 единицы техники. С 8 января подсыпано 7656 километров дорог, израсходовано 4211 тонн пескосоляной смеси и 560 кубических метров солевого раствора.Дорожники напоминают водителям о необходимости соблюдать дистанцию и скоростной режим и не выезжать на дороги на летней резине.Как сообщили руководители администраций нескольких крымских городов в эфире радио "Спутник в Крыму", экстренные и коммунальные службы в ряде регионов Крыма переведены в круглосуточный режим работы в связи с сильными морозами и вероятными снегопадами, заготовлен необходимый запас противогололедных материалов и топлива для дизель-генераторов. Ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее дал прогноз, что самым ненастным днем в Крыму на этой неделе станет пятница, 12 января, когда ожидаются мороз, гололедица и метель с ухудшением видимости до километра и меньше.Читайте также на РИА Новости Крым:Без осадков и гололедица: погода в Крыму в средуМорозы и снег в Крыму: ситуация с отоплением и дорогами в регионахОбледенение судов: как работает Керченская переправа в среду

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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