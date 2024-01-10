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75 человек пострадали из-за непогоды на Кубани - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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75 человек пострадали из-за непогоды на Кубани
75 человек пострадали из-за непогоды на Кубани - РИА Новости Крым, 10.01.2024
75 человек пострадали из-за непогоды на Кубани
75 человек, в том числе дети, получили травмы из-за ухудшения погоды и гололедицы в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава краевого Минздрава Евгений... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T17:31
2024-01-10T17:31
евгений филиппов
новости
россия
погода
гололед
минздрав рф
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. 75 человек, в том числе дети, получили травмы из-за ухудшения погоды и гололедицы в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава краевого Минздрава Евгений Филиппов.9 января на Краснодар обрушился снегопад. Ранним утром шел ледяной дождь, температура воздуха резко понизилась, что превратило всю дождевую воду и снег в лед.Он призвал жителей края проявить осторожность и соблюдать правила безопасного передвижения по гололеду, а также не забывать и о пожилых людях, которым лучше переждать период гололедицы дома.Штормовое предупреждение на Кубани сохраняется. Возможно возникновение ЧС в ближайшие дни. 10 января местами сильный северо-восточный ветер с порывами 30 м/с в сочетании с низкой температурой воздуха -5...-10 градусов. Кроме того, в течение среды и четверга в Темрюкском районе прогнозируют подъем уровней воды в реках местами с превышением неблагоприятных отметок. Предупреждают и о лавинной опасности в горах Сочи выше 1500 м. Читайте также на РИА Новости Крым:В Азовском море ограничили судоходство из-за ледовой обстановкиМетель и мороз: назван самый ненастный день в Крыму на этой неделеВ Крыму за ночь израсходовали 1,6 тысячи тонн противогололедных реагентов
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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евгений филиппов, новости, россия, погода, гололед, минздрав рф, краснодарский край
75 человек пострадали из-за непогоды на Кубани

Из-за гололедицы 75 человек на Кубани попали в травмпункты – Минздрав региона

17:31 10.01.2024
 
© Telegram Евгений ФилипповНепогода на Кубани
Непогода на Кубани
© Telegram Евгений Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. 75 человек, в том числе дети, получили травмы из-за ухудшения погоды и гололедицы в Краснодарском крае. Об этом сообщил глава краевого Минздрава Евгений Филиппов.
9 января на Краснодар обрушился снегопад. Ранним утром шел ледяной дождь, температура воздуха резко понизилась, что превратило всю дождевую воду и снег в лед.

"Только за два дня в травмпункты краевой столицы обратилось 75 человек с травмами различной степени тяжести. Среди пострадавших от непогоды – двадцать детей", – сообщил глава регионального здравоохранительного ведомства в своем Telegram-канале.

Он призвал жителей края проявить осторожность и соблюдать правила безопасного передвижения по гололеду, а также не забывать и о пожилых людях, которым лучше переждать период гололедицы дома.
Штормовое предупреждение на Кубани сохраняется. Возможно возникновение ЧС в ближайшие дни. 10 января местами сильный северо-восточный ветер с порывами 30 м/с в сочетании с низкой температурой воздуха -5...-10 градусов. Кроме того, в течение среды и четверга в Темрюкском районе прогнозируют подъем уровней воды в реках местами с превышением неблагоприятных отметок. Предупреждают и о лавинной опасности в горах Сочи выше 1500 м.
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Евгений ФилипповНовостиРоссияПогодаГололедМинздрав РФКраснодарский край
 
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