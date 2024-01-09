https://crimea.ria.ru/20240109/esche-odna-smert-v-poezde-po-doroge-iz-moskvy-v-chitu-umer-mladenets-1134073314.html

Еще одна смерть в поезде: по дороге из Москвы в Читу умер младенец

Еще одна смерть в поезде: по дороге из Москвы в Читу умер младенец - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Еще одна смерть в поезде: по дороге из Москвы в Читу умер младенец

В поезде "Москва - Чита" умерла семимесячная девочка, об этом сообщает сообщает Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T23:27

2024-01-09T23:27

2024-01-09T23:31

происшествия

поезд

российские железные дороги (ржд)

москва

чита

пермь

генеральная прокуратура россии

омск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В поезде "Москва - Чита" умерла семимесячная девочка, об этом сообщает сообщает Уральская транспортная прокуратура.По информации ведомства, во время поездки вечером у ребенка ухудшилось самочувствие. Бригадой скорой помощи по прибытию поезда на станции Кунгур в 100 км от Перми проводились реанимационные мероприятия, впоследствии констатирована смерть ребенка. У пассажиров поезда взяты экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний. Транспортной прокуратурой по результатам проверки будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.Пермской транспортной прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты проводимой проверки по факту смерти семимесячной девочки.27 декабря у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия" (Москва – Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. На станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область – ред.) в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора. После осмотра группы (250 детей и 45 сопровождающих) было решено направить для дополнительного обследования 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу. У семерых выявлен вирус гриппа А. В ночь на 21 декабря организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень – Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Медики выявили у госпитализированных грипп А. Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей вырослоРост заболеваемости в Крыму - как отличить грипп А от простудыСтолкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углем

москва

чита

пермь

омск

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, поезд, российские железные дороги (ржд), москва, чита, пермь, генеральная прокуратура россии, омск