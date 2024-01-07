https://crimea.ria.ru/20240107/spetsialisty-prognoziruyut-udorozhanie-tekhosmotra-avtomobiley-v-tri-raza--1134035001.html
Специалисты прогнозируют удорожание техосмотра автомобилей в три раза
Специалисты прогнозируют удорожание техосмотра автомобилей в три раза - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Специалисты прогнозируют удорожание техосмотра автомобилей в три раза
Уже в первом квартале 2024 года стоимость техосмотра автомобилей для владельцев увеличится сразу в несколько раз. Такие неутешительные прогнозы дает эксперт... РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T16:51
2024-01-07T16:51
2024-01-07T16:51
государственная дума рф
закон и право
автомобиль
цены и тарифы
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Уже в первом квартале 2024 года стоимость техосмотра автомобилей для владельцев увеличится сразу в несколько раз. Такие неутешительные прогнозы дает эксперт рабочей группы при правительстве Российской Федерации по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов."Стоимость техосмотра вырастет больше (чем на 20% - прим. ред.). ФАС просто устанавливает единую минимальную цену, ниже, которой нельзя демпинговать", - сообщил он "Парламентской газете". Удорожание связано с нормами, введенными ФАС в 2022 году, согласно которым ТО ежегодно должен быть проиндексирован на уровень инфляции. "Поэтому техосмотр должен подорожать по идее, не на 20 процентов, а в 2-3 раза", — спрогнозировал автоэксперт. Попов объяснил возможный рост цены тем, что количество техосмотров в стране сократилось в среднем в десять раз после подписанных президентом в конце 2021 года правок к законам "О техническом осмотре транспортных средств" и "О государственной регистрации транспортных средств". Согласно им, владельцы легковых автомобилей и мототранспорта освобождались от обязательного прохождения техосмотра, если используют транспорт исключительно в личных целях. В этих условиях владельцы автосервисов вынуждены поднимать цены, так как лишились стабильного потока клиентов.Читайте по теме:Рекордный МРОТ и дорогие сигареты: что ждет россиян в январеПервые жители Херсона получили российские номера на авто и праваРоссияне смогут обжаловать штрафы в приложении "Госуслуги Авто"
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государственная дума рф, закон и право, автомобиль, цены и тарифы, владимир путин (политик)
Специалисты прогнозируют удорожание техосмотра автомобилей в три раза
Техосмотр в 2024 году может подорожать в разы из-за норм ФАС
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Уже в первом квартале 2024 года стоимость техосмотра автомобилей для владельцев увеличится сразу в несколько раз. Такие неутешительные прогнозы дает эксперт рабочей группы при правительстве Российской Федерации по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
"Стоимость техосмотра вырастет больше (чем на 20% - прим. ред.). ФАС просто устанавливает единую минимальную цену, ниже, которой нельзя демпинговать", - сообщил он "Парламентской газете
".
Удорожание связано с нормами, введенными ФАС в 2022 году, согласно которым ТО ежегодно должен быть проиндексирован на уровень инфляции.
"Поэтому техосмотр должен подорожать по идее, не на 20 процентов, а в 2-3 раза", — спрогнозировал автоэксперт.
Попов объяснил возможный рост цены тем, что количество техосмотров в стране сократилось в среднем в десять раз после подписанных президентом в конце 2021 года правок к законам "О техническом осмотре транспортных средств" и "О государственной регистрации транспортных средств". Согласно им, владельцы легковых автомобилей и мототранспорта освобождались от обязательного прохождения техосмотра, если используют транспорт исключительно в личных целях. В этих условиях владельцы автосервисов вынуждены поднимать цены, так как лишились стабильного потока клиентов.