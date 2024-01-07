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Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда
В воскресенье перед пропускными пунктами на Крымский мост нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T11:07
2024-01-07T11:07
2024-01-07T11:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье перед пропускными пунктами на Крымский мост нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. "По состоянию на 11:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.В субботу мостовой переход через Керченский пролив перекрывали три раза за день. В результате очереди на досмотр в некоторые часы превышсиали 400 автомобилей.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. В частности 6 января Крымский мост закрывался трижды: в первой половине дня, после чего движение возобновили спустя час, затем около 15 часов и в вечернее время.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, транспорт, логистика, безопасность, керчь, тамань, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда
Движение по Крымскому мосту в пятницу вечером свободно с обеих сторон
11:07 07.01.2024 (обновлено: 11:15 07.01.2024)