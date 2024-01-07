https://crimea.ria.ru/20240107/obstanovka-na-krymskom-mostu-v-voskresene--skolko-zhdat-proezda-1134032087.html

Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда

Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда

В воскресенье перед пропускными пунктами на Крымский мост нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T11:07

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2024-01-07T11:15

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

безопасность

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье перед пропускными пунктами на Крымский мост нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. "По состоянию на 11:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.В субботу мостовой переход через Керченский пролив перекрывали три раза за день. В результате очереди на досмотр в некоторые часы превышсиали 400 автомобилей.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. В частности 6 января Крымский мост закрывался трижды: в первой половине дня, после чего движение возобновили спустя час, затем около 15 часов и в вечернее время.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

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2024

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крымский мост, крым, транспорт, логистика, безопасность, керчь, тамань, новости крыма