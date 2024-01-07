Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240107/obstanovka-na-krymskom-mostu-v-voskresene--skolko-zhdat-proezda-1134032087.html
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда
В воскресенье перед пропускными пунктами на Крымский мост нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T11:07
2024-01-07T11:15
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
безопасность
керчь
тамань
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_67d886760d1c3bbf5444cd09ff71388a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье перед пропускными пунктами на Крымский мост нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. "По состоянию на 11:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.В субботу мостовой переход через Керченский пролив перекрывали три раза за день. В результате очереди на досмотр в некоторые часы превышсиали 400 автомобилей.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. В частности 6 января Крымский мост закрывался трижды: в первой половине дня, после чего движение возобновили спустя час, затем около 15 часов и в вечернее время.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_d14c98ba2a9c6b6b8ce16e66b337d439.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, транспорт, логистика, безопасность, керчь, тамань, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда

Движение по Крымскому мосту в пятницу вечером свободно с обеих сторон

11:07 07.01.2024 (обновлено: 11:15 07.01.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. В воскресенье перед пропускными пунктами на Крымский мост нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 11:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - сказано в сообщении.
В субботу мостовой переход через Керченский пролив перекрывали три раза за день. В результате очереди на досмотр в некоторые часы превышсиали 400 автомобилей.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. В частности 6 января Крымский мост закрывался трижды: в первой половине дня, после чего движение возобновили спустя час, затем около 15 часов и в вечернее время.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымТранспортЛогистикаБезопасностьКерчьТаманьНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:59Дождь со снегом и мороз идут в Крым
11:44ВСУ нанесли удар по территории больницы в Донецке: есть раненные
11:41Количество жертв землетрясения в Японии выросло
11:07Обстановка на Крымском мосту в воскресенье – сколько ждать проезда
11:05Армия России продавливает украинских боевиков на Купянском направлении
10:54В Керчи ночью загорелась "Украина" - что известно к этому часу
10:30Детей из Белгородской области вывезут на отдых в Крым и другие регионы
10:12Почти 70 пострадавших при теракте в Белгороде остаются в больницах
09:37Вместе встречали рожденье Христа: ночь в храме 7 января
09:12Руководители Крыма поздравили крымчан с Рождеством
08:54В Крыму растут популяции грифов и белоголовых сипов из Красной книги
07:54Переплетение традиций: что в праздновании Рождества осталось от язычества
06:40Путин поздравил православных с Рождеством Христовым
01:15Путин в Рождество встретился с семьями погибших героев СВО
00:01Апрель в январе: погода в Крыму на Рождество
00:00Какой сегодня праздник: 7 января
23:58Патриарх Кирилл: если с нами Бог - с нами и победа
22:21В Крыму на юбилей воссоединения с Россией ждут Лукашенко
21:49Главное за день: 6 января
21:23Врач оценил популярные методы остаться трезвым при обильном застолье
Лента новостейМолния