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В очереди на Крымском мосту стоят более 400 автомобилей - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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В очереди на Крымском мосту стоят более 400 автомобилей
В очереди на Крымском мосту стоят более 400 автомобилей - РИА Новости Крым, 06.01.2024
В очереди на Крымском мосту стоят более 400 автомобилей
Сотни автомобилей скопились на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Кубани по состоянию на 14 часов субботы. Об этом сообщает оперативный канал... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T14:22
2024-01-06T14:22
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
керчь
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Сотни автомобилей скопились на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Кубани по состоянию на 14 часов субботы. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.Ранее в субботу движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Вскоре его возобновили.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Заметки для путешественника в скетчах создает жительница КерчиНовый год под стук колес: как отмечают праздники в поездеБолее 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, новости крыма
В очереди на Крымском мосту стоят более 400 автомобилей

В очереди на Крымском мосту с двух сторон более 400 автомобилей

14:22 06.01.2024
 
© РИА Новости КрымМашины в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи
Машины в очереди для проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Сотни автомобилей скопились на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Кубани по состоянию на 14 часов субботы. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.
"В очереди со стороны Тамани находится 174 транспортных средства. В очереди со стороны Керчи находится 249 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
Ранее в субботу движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Вскоре его возобновили.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяКерчьТаманьНовости Крыма
 
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