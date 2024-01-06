https://crimea.ria.ru/20240106/v-ocheredi-na-krymskom-mostu-stoyat-bolee-400-avtomobiley-1134020848.html

В очереди на Крымском мосту стоят более 400 автомобилей

В очереди на Крымском мосту стоят более 400 автомобилей - РИА Новости Крым, 06.01.2024

В очереди на Крымском мосту стоят более 400 автомобилей

Сотни автомобилей скопились на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Кубани по состоянию на 14 часов субботы. Об этом сообщает оперативный канал... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T14:22

2024-01-06T14:22

2024-01-06T14:22

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

безопасность республики крым и севастополя

керчь

тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Сотни автомобилей скопились на подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи и Кубани по состоянию на 14 часов субботы. Об этом сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам.Ранее в субботу движение автомобилей по Крымскому мосту было приостановлено. Вскоре его возобновили.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Заметки для путешественника в скетчах создает жительница КерчиНовый год под стук колес: как отмечают праздники в поездеБолее 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – Аксенов

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, керчь, тамань, новости крыма