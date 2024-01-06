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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Крымский мост открыт
Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T13:45
2024-01-06T13:45
2024-01-06T13:45
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Мост перекрыли днем в субботу. Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для движения. В четверг Крымский мост трижды закрывали для машин.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керчь, тамань