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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Крымский мост открыт
Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T13:45
2024-01-06T13:45
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Мост перекрыли днем в субботу. Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для движения. В четверг Крымский мост трижды закрывали для машин.
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крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост открыт

Движение по Крымскому мосту возобновлено

13:45 06.01.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Мост перекрыли днем в субботу. Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для движения. В четверг Крымский мост трижды закрывали для машин.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКерчьТамань
 
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