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На Крымском мосту второй раз за день остановлено движение - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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На Крымском мосту второй раз за день остановлено движение
На Крымском мосту второй раз за день остановлено движение - РИА Новости Крым, 05.01.2024
На Крымском мосту второй раз за день остановлено движение
Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T14:47
2024-01-05T14:52
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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крымский мост, крым, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край
На Крымском мосту второй раз за день остановлено движение

Крымский мост закрыт второй раз за день

14:47 05.01.2024 (обновлено: 14:52 05.01.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыто второй раз за день. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в сообщении.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымТранспортКерчьТаманьКраснодарский край
 
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