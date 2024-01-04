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Крымский мост в третий раз закрыт для автомобилей - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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Крымский мост в третий раз закрыт для автомобилей
Крымский мост в третий раз закрыт для автомобилей - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Крымский мост в третий раз закрыт для автомобилей
Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T23:26
2024-01-04T23:27
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Крымский мост уже дважды закрывали для машин в четверг. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа. После возобновления движения со стороны Тамани и Керчи ждали досмотра 1610 машин. Спустя еще час из Керчи проезд был свободен, из Тамани ожидали досмотра 290 авто.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, общество, новости крыма, логистика
Крымский мост в третий раз закрыт для автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту снова перекрыто

23:26 04.01.2024 (обновлено: 23:27 04.01.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – сказано в сообщении.
Крымский мост уже дважды закрывали для машин в четверг. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа. После возобновления движения со стороны Тамани и Керчи ждали досмотра 1610 машин. Спустя еще час из Керчи проезд был свободен, из Тамани ожидали досмотра 290 авто.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяТранспортОбществоНовости КрымаЛогистика
 
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Заголовок открываемого материала
23:26Крымский мост в третий раз закрыт для автомобилей
23:11Обстановка у Крымского моста ночью в четверг
21:58Главное за день: 4 января
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