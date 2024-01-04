https://crimea.ria.ru/20240104/krymskiy-most-v-tretiy-raz-zakryt-dlya-avtomobiley-1133985134.html

Крымский мост в третий раз закрыт для автомобилей

Крымский мост в третий раз закрыт для автомобилей - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Крымский мост в третий раз закрыт для автомобилей

Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T23:26

2024-01-04T23:26

2024-01-04T23:27

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

транспорт

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Движение автомобилей по Крымскому мосту ограничено. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на Крымском мосту.Крымский мост уже дважды закрывали для машин в четверг. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа. После возобновления движения со стороны Тамани и Керчи ждали досмотра 1610 машин. Спустя еще час из Керчи проезд был свободен, из Тамани ожидали досмотра 290 авто.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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крымский мост

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, транспорт, общество, новости крыма, логистика