https://crimea.ria.ru/20240104/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-otkryto-1133984852.html

Движение по Крымскому мосту открыто

Движение по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Движение по Крымскому мосту открыто

Крымский мост открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T20:17

2024-01-04T20:17

2024-01-04T20:19

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.В первый раз запрет для проезда машин продлился 10 минут. В этот - ограничение действовало почти четыре часа. При этом вечером в четверг над Крымским полуостровом были уничтожены 10 украинских ракет.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

крым

крымский мост

керчь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, керчь, транспорт, общество, новости крыма