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После открытия Крымского моста проезда ждут больше 1600 машин - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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После открытия Крымского моста проезда ждут больше 1600 машин
После открытия Крымского моста проезда ждут больше 1600 машин - РИА Новости Крым, 04.01.2024
После открытия Крымского моста проезда ждут больше 1600 машин
После длительного ограничения проезда по Крымскому мосту у досмотровых пунктов к девяти часам вечера скопилось 1610 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T21:23
2024-01-04T21:28
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. После длительного ограничения проезда по Крымскому мосту у досмотровых пунктов к девяти часам вечера скопилось 1610 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Время ожидания около трех часов.Крымский мост дважды закрывали для машин в четверг. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа.Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
После открытия Крымского моста проезда ждут больше 1600 машин

Свыше 1600 автомобилей ждут проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани

21:23 04.01.2024 (обновлено: 21:28 04.01.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПо Крымскому мосту возобновлено движение
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. После длительного ограничения проезда по Крымскому мосту у досмотровых пунктов к девяти часам вечера скопилось 1610 автомобилей со стороны Керчи и Тамани. Об этом сообщается в в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По данным на 21:00 в очереди со стороны Тамани находится 690 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 920 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Время ожидания около трех часов.
Крымский мост дважды закрывали для машин в четверг. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр. В дни пиковых нагрузок перед пунктами пропуска формируются очереди. Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км, ориентировочное время в пути составляет семь часов.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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