https://crimea.ria.ru/20240106/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1134024707.html

Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Крымский мост открыли для проезда

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временного закрытия транспортного перехода вечером в субботу. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T19:58

2024-01-06T19:58

2024-01-06T20:08

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

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крым

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временного закрытия транспортного перехода вечером в субботу. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В очереди со стороны Тамани стоят 59 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. В частности 6 января Крымский мост закрывался трижды: в первой половине дня, после чего движение возобновили спустя час, затем около 15 часов и в вечернее время. Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым. https://crimea.ria.ru/Krymskiy-most/

крымский мост

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керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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