https://crimea.ria.ru/20240106/krymskiy-most-otkryli-dlya-proezda-1134024707.html
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Крымский мост открыли для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временного закрытия транспортного перехода вечером в субботу. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T19:58
2024-01-06T19:58
2024-01-06T20:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временного закрытия транспортного перехода вечером в субботу. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В очереди со стороны Тамани стоят 59 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. В частности 6 января Крымский мост закрывался трижды: в первой половине дня, после чего движение возобновили спустя час, затем около 15 часов и в вечернее время. Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым. https://crimea.ria.ru/Krymskiy-most/
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост снова открыт для движения
19:58 06.01.2024 (обновлено: 20:08 06.01.2024)