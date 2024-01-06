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Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Крымский мост открыли для проезда
Крымский мост открыли для проезда - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Крымский мост открыли для проезда
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временного закрытия транспортного перехода вечером в субботу. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T19:58
2024-01-06T20:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временного закрытия транспортного перехода вечером в субботу. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В очереди со стороны Тамани стоят 59 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. В частности 6 января Крымский мост закрывался трижды: в первой половине дня, после чего движение возобновили спустя час, затем около 15 часов и в вечернее время. Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым. https://crimea.ria.ru/Krymskiy-most/
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, керчь, тамань
Крымский мост открыли для проезда

Крымский мост снова открыт для движения

19:58 06.01.2024 (обновлено: 20:08 06.01.2024)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаМосковские строители восстановили два моста в Новоазовском районе ДНР
Московские строители восстановили два моста в Новоазовском районе ДНР
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после временного закрытия транспортного перехода вечером в субботу. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
В очереди со стороны Тамани стоят 59 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Транспортный переход периодически закрывают для проезда в целях безопасности. В частности 6 января Крымский мост закрывался трижды: в первой половине дня, после чего движение возобновили спустя час, затем около 15 часов и в вечернее время.
Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым. https://crimea.ria.ru/Krymskiy-most/
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрымКерчьТамань
 
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