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Более 90 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины
Более 90 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.01.2024
Более 90 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины
Подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования продолжают террор в отношении населения и гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. По РИА Новости Крым, 07.01.2024
2024-01-07T12:25
2024-01-07T12:25
2024-01-07T12:25
всу (вооруженные силы украины)
херсонская область
херсон
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования продолжают террор в отношении населения и гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. По данным экстренных служб региона, в течение прошедших суток ВСУ выпустили по городам и селам 94 снаряда из ствольной артиллерии.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Подстепное, Алешки, Кардашинка и Новая Збурьевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Днем ранее ВСУ украинские боевики выпустили 86 снарядов по мирным населенным пунктам региона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - двое погибших, 11 раненыхВ Белгороде отменили праздничные богослуженияСтреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, херсон, обстрелы всу
Более 90 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины
ВСУ выпустили более 90 снарядов по городам и селам левобережья Херсонской области