https://crimea.ria.ru/20240107/bolee-90-snaryadov-vsu-prodolzhayut-obstrel-levoberezhya-khersonschiny-1134032728.html

Более 90 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины

Более 90 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины - РИА Новости Крым, 07.01.2024

Более 90 снарядов: ВСУ продолжают обстрел левобережья Херсонщины

Подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования продолжают террор в отношении населения и гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. По РИА Новости Крым, 07.01.2024

2024-01-07T12:25

2024-01-07T12:25

2024-01-07T12:25

всу (вооруженные силы украины)

херсонская область

херсон

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв – РИА Новости Крым. Подконтрольные киевскому режиму вооруженные формирования продолжают террор в отношении населения и гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. По данным экстренных служб региона, в течение прошедших суток ВСУ выпустили по городам и селам 94 снаряда из ствольной артиллерии.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 30 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Подстепное, Алешки, Кардашинка и Новая Збурьевка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Днем ранее ВСУ украинские боевики выпустили 86 снарядов по мирным населенным пунктам региона.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ в Сочельник ударили по Макеевке - двое погибших, 11 раненыхВ Белгороде отменили праздничные богослуженияСтреляют по мирным городам: ВСУ снова бьют по Херсонскому левобережью

херсонская область

херсон

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2024

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всу (вооруженные силы украины), херсонская область, херсон, обстрелы всу