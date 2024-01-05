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После открытия движения на Крымском мосту в очереди сотни автомобилей
После открытия движения на Крымском мосту в очереди сотни автомобилей - РИА Новости Крым, 05.01.2024
После открытия движения на Крымском мосту в очереди сотни автомобилей
К 16:00 пятницы на подъездах к Крымскому мосту ожидают проезда 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T16:07
2024-01-05T16:07
2024-01-05T16:07
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крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. К 16:00 пятницы на подъездах к Крымскому мосту ожидают проезда 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.В пятницу транспортный переход дважды перекрывали для движения. В четверг Крымский мост трижды закрывали для машин.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
крымский мост
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
После открытия движения на Крымском мосту в очереди сотни автомобилей
На Крымском мосту в очереди 300 автомобилей
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. К 16:00 пятницы на подъездах к Крымскому мосту ожидают проезда 300 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
В пятницу транспортный переход дважды
перекрывали для движения. В четверг Крымский мост трижды
закрывали для машин.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.