https://crimea.ria.ru/20240105/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-otkryto-1133997942.html
Движение по Крымскому мосту открыто
Движение по Крымскому мосту открыто - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Движение по Крымскому мосту открыто
Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T11:42
2024-01-05T11:42
2024-01-05T11:49
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Ограничение продлилось чуть более 20 минут.Накануне Крымский мост трижды закрывали для машин. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа. В третий раз запрет длился около часа.Утром в пятницу с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Движение по Крымскому мосту открыто
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
11:42 05.01.2024 (обновлено: 11:49 05.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыли для движения автотранспорта. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Ограничение продлилось чуть более 20 минут.
Накануне Крымский мост трижды
закрывали для машин. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет
для авто сохранялся почти четыре часа. В третий раз
запрет длился около часа.
Утром в пятницу
с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.