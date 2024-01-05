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Что происходит на Крымском мосту утром в пятницу - РИА Новости Крым, 05.01.2024
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Что происходит на Крымском мосту утром в пятницу
Что происходит на Крымском мосту утром в пятницу - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Что происходит на Крымском мосту утром в пятницу
К утру пятницы на Крымскому мосту нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T07:03
2024-01-05T07:03
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. К утру пятницы на Крымскому мосту нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Накануне Крымский мост трижды закрывали для машин. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа. В третий раз запрет длился около часа.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Что происходит на Крымском мосту утром в пятницу

На Крымском мосту в пятницу утром нет очередей

07:03 05.01.2024
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. К утру пятницы на Крымскому мосту нет очередей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"По состоянию на 07:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Накануне Крымский мост трижды закрывали для машин. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа. В третий раз запрет длился около часа.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
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