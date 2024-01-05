https://crimea.ria.ru/20240105/krymskiy-most-otkryt-1133985450.html
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 05.01.2024
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 05.01.2024
2024-01-05T00:19
2024-01-05T00:19
2024-01-05T00:21
ситуация на дорогах крыма
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крымский мост
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Крымский мост уже трижды закрывали для машин в четверг. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет для авто сохранялся почти четыре часа. В этот раз запрет длился около часа.После возобновления движения со стороны Тамани и Керчи в четверг вечером ждали досмотра 1610 машин. Спустя еще час из Керчи проезд был свободен, из Тамани ожидали досмотра 290 авто.Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост открыт для проезда автомобилей. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Крымский мост уже трижды
закрывали для машин в четверг. В первый раз ограничение длилось непродолжительное время, а во второй раз запрет
для авто сохранялся почти четыре часа. В этот раз запрет длился около часа.
После возобновления движения со стороны Тамани и Керчи в четверг вечером ждали досмотра 1610 машин
. Спустя еще час из Керчи проезд был свободен, из Тамани ожидали досмотра 290 авто
.
Движение по мостовому переходу через Керченский пролив периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.
Оперативная информация сразу размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе
на сайте РИА Новости Крым.
Власти Крыма напоминают, что мостовой переход – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.