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В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Севастополе закрыт рейд
Морской транспорт в Севастополе временно не осуществляет перевозку пассажиров. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T08:20
2024-01-04T08:20
2024-01-04T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе временно не осуществляет перевозку пассажиров. Об этом предупредили в городском дептрансе.При этом пассажиров предупредили, что в связи с проведением плановым работ катер на маршруте Артбухта – Северная пропустит несколько рейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублейПаромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспортаСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, общество, городская среда, новости крыма
В Севастополе закрыт рейд
Рейд в Севастополе закрыт и организованы компенсационные маршруты
08:20 04.01.2024 (обновлено: 08:24 04.01.2024)