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В Севастополе закрыт рейд

В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 04.01.2024

В Севастополе закрыт рейд

Морской транспорт в Севастополе временно не осуществляет перевозку пассажиров. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T08:20

2024-01-04T08:20

2024-01-04T08:24

севастополь

транспорт

общественный транспорт

морской транспорт

общество

городская среда

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе временно не осуществляет перевозку пассажиров. Об этом предупредили в городском дептрансе.При этом пассажиров предупредили, что в связи с проведением плановым работ катер на маршруте Артбухта – Северная пропустит несколько рейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублейПаромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспортаСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, общество, городская среда, новости крыма