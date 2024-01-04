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В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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В Севастополе закрыт рейд
В Севастополе закрыт рейд - РИА Новости Крым, 04.01.2024
В Севастополе закрыт рейд
Морской транспорт в Севастополе временно не осуществляет перевозку пассажиров. Об этом предупредили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T08:20
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севастополь
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе временно не осуществляет перевозку пассажиров. Об этом предупредили в городском дептрансе.При этом пассажиров предупредили, что в связи с проведением плановым работ катер на маршруте Артбухта – Северная пропустит несколько рейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:На ремонт причалов в Севастополе направят 24 миллиона рублейПаромы в Севастополе на электротяге: новое решение для старого транспортаСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, общество, городская среда, новости крыма
В Севастополе закрыт рейд

Рейд в Севастополе закрыт и организованы компенсационные маршруты

08:20 04.01.2024 (обновлено: 08:24 04.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа Северной стороне Севастополя
На Северной стороне Севастополя - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Морской транспорт в Севастополе временно не осуществляет перевозку пассажиров. Об этом предупредили в городском дептрансе.
"Морской пассажирский транспорт движение не осуществляет. На площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте", - отметили в ведомстве.
При этом пассажиров предупредили, что в связи с проведением плановым работ катер на маршруте Артбухта – Северная пропустит несколько рейсов.
"Катер заканчивает работу на линии Артбухта – Северная. Также ориентировочно с 10:00 до 12:00 в связи с проведением плановых работ будут пропущены рейсы: Северная в 10:00 и 11:00 и Артбухта в 10:30 и 11:30.
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СевастопольТранспортОбщественный транспортМорской транспортОбществоГородская средаНовости Крыма
 
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