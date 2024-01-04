https://crimea.ria.ru/20240104/ekskavator-naekhal-na-minu-v-belgorodskoy-oblasti-est-postradavshiy-1133987399.html

Экскаватор наехал на мину в Белгородской области, есть пострадавший

Экскаватор наехал на мину в Белгородской области, есть пострадавший - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Экскаватор наехал на мину в Белгородской области, есть пострадавший

Рабочий получил контузию и осколочные ранения после наезда его экскаватора на мину в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T18:33

2024-01-04T18:33

2024-01-04T18:36

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

общество

безопасность

новости

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121748408_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_5afafe619e9b9479802ee6ea48058caf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Рабочий получил контузию и осколочные ранения после наезда его экскаватора на мину в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Инцидент произошел в четверг рядом с селом Демидовка в Краснояружском районе. ⠀ Днем в субботу, 30 декабря, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Ранее сообщалось о 24 погибших, четверо из них - дети, более 100 - пострадали.2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения.В среду утром российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных ВСУ, повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. Всего, по данным губернатора, за минувшие сутки ВСУ выпустили более 60 снарядов по пяти районам Белгородской области. Кроме того, враг предпринял около десяти попыток атаковать населенные пункты с помощью дронов-камикадзе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде продлили школьные каникулыВ Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в БелгородеДевочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, безопасность, новости, здравоохранение в россии