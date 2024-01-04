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Экскаватор наехал на мину в Белгородской области, есть пострадавший
Экскаватор наехал на мину в Белгородской области, есть пострадавший - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Экскаватор наехал на мину в Белгородской области, есть пострадавший
Рабочий получил контузию и осколочные ранения после наезда его экскаватора на мину в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T18:33
2024-01-04T18:33
2024-01-04T18:36
белгородская область
происшествия
вячеслав гладков
общество
безопасность
новости
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Рабочий получил контузию и осколочные ранения после наезда его экскаватора на мину в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Инцидент произошел в четверг рядом с селом Демидовка в Краснояружском районе. ⠀ Днем в субботу, 30 декабря, губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Ранее сообщалось о 24 погибших, четверо из них - дети, более 100 - пострадали.2 января Белгород и Белгородский район снова подверглись обстрелам ВСУ. Один человек погиб и 11 получили ранения.В среду утром российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью 12 ракет, выпущенных ВСУ, повреждены 20 частных и шесть многоквартирных домов. Всего, по данным губернатора, за минувшие сутки ВСУ выпустили более 60 снарядов по пяти районам Белгородской области. Кроме того, враг предпринял около десяти попыток атаковать населенные пункты с помощью дронов-камикадзе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгороде продлили школьные каникулыВ Минобороны приняли решение по боевым снарядам у жилых домов в БелгородеДевочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в Москву
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков, общество, безопасность, новости, здравоохранение в россии
Экскаватор наехал на мину в Белгородской области, есть пострадавший
Экскаватор подорвался на мине в Белгородской области - рабочий контужен
18:33 04.01.2024 (обновлено: 18:36 04.01.2024)