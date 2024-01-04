https://crimea.ria.ru/20240104/chto-s-mobilnoy-svyazyu-v-krymu--otvet-aksenova-1133980253.html

Что с мобильной связью в Крыму – ответ Аксенова

Что с мобильной связью в Крыму – ответ Аксенова - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Что с мобильной связью в Крыму – ответ Аксенова

В Крыму для улучшения качества мобильной связи на основных инфраструктурных объектах строятся базовые станции связи. Об этом сообщил глава региона Сергей... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T12:20

2024-01-04T12:20

2024-01-04T12:21

крым

сергей аксенов

связь в крыму

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общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. В Крыму для улучшения качества мобильной связи на основных инфраструктурных объектах строятся базовые станции связи. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Кроме того, на полуострове уже построено 240 базовых станций подвижной радиотелефонной связи (ПРТС) и еще 314 объектов связи модернизировано до современного уровня технологии LTE (4G). "Республика Крым – курортный регион, поэтому нам необходимо обеспечить наших гостей качественной мобильной связью. Над решением вопросов, связанных с данным направлением, работаем совместно с федеральным центром", - добавил Аксенов.Крымские операторы мобильной связи Волна и Win Mobile начали работать на материковой части России. При этом на полуостров операторы с материка еще не зашли. Как будет работать связь при выезде из родного региона, и во сколько в роуминге обойдутся звонки и подключение к интернету, РИА Новости Крым рассказали крымские и материковые операторы.Читайте также на РИА Новости Крым:Три мобильных оператора отменяют плату за раздачу интернета с мобильногоРоссийским школьникам запретят телефоны на уроках и отправят на трудыВ ПСБ рассказали крымчанам, как защитить данные в смартфонах

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, связь в крыму, мобильная связь, общество, новости крыма