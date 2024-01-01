https://crimea.ria.ru/20240101/razvedyvatelnyy-dron-vsu-unichtozhen-nad-bryanskoy-oblastyu--1133949756.html
Разведывательный дрон ВСУ уничтожен над Брянской областью
Разведывательный дрон ВСУ уничтожен над Брянской областью - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Разведывательный дрон ВСУ уничтожен над Брянской областью
Беспилотный авиационный комплекс, который выполнял разведывательные задачи, сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T16:41
2024-01-01T16:41
2024-01-01T16:43
александр богомаз
брянская область
брянск
обстрелы брянской области
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Беспилотный авиационный комплекс, который выполнял разведывательные задачи, сбит в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.Ранее в понедельник губернатор Богомаз сообщил о том, что украинские террористы предприняли попытку атаки на Брянскую область с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был подавлен средствами РЭБ. Обошлось без пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России разгромила предприятие по производству БПЛА под ХарьковомВСУ несут серьезные потери в зоне спецоперации – сводка по фронтамРоссийская ПВО сбила украинский самолет Су-27 и 16 снарядов HIMARS
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александр богомаз, брянская область, брянск, обстрелы брянской области, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, всу (вооруженные силы украины)
Разведывательный дрон ВСУ уничтожен над Брянской областью
Богомаз: второй за сутки беспилотник ВСУ сбит над Брянской областью
16:41 01.01.2024 (обновлено: 16:43 01.01.2024)