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Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой
Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой
Сергей Аксенов поздравил с наступающим Новым годом крымчан и воинов на передовой, защищающих россиян от процветающего на Украине фашизма. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T18:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Сергей Аксенов поздравил с наступающим Новым годом крымчан и воинов на передовой, защищающих россиян от процветающего на Украине фашизма.По его словам, уходящий год прошел под знаком поддержки специальной военной операции. В это святое дело включились тысячи жителей Крыма всех возрастов и национальностей.Глава Крыма искренне пожелал крымчанам здоровья, благополучия, новых успехов, а всем нам и нашей любимой Родине – Победы, мира и процветания.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подвел политические итоги года в интервью РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового годаНовогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникул"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте
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сергей аксенов, новый год, новый год 2024, новости крыма, крым
Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой

Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал крымчанам Победы и мира в Новом году

18:41 31.12.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваСергей Аксенов
Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Сергей Аксенов поздравил с наступающим Новым годом крымчан и воинов на передовой, защищающих россиян от процветающего на Украине фашизма.
"Наступающий новый год мы встречаем с надеждой на лучшее, желаем счастья и добра нашим родным, близким, друзьям. Новогоднее тепло согревает сегодня и наших воинов на передовой, и всех, кто в эти минуты находится на боевом посту, обеспечивает безопасность наших городов и сел, стабильную работу важных объектов", - сказал Аксенов в своем видеообращении.
По его словам, уходящий год прошел под знаком поддержки специальной военной операции. В это святое дело включились тысячи жителей Крыма всех возрастов и национальностей.

"Каждый месяц в зону СВО отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи, делается все, чтобы семьи наших защитников были окружены заботой и вниманием. Несмотря на все испытания, за прошедший год мы стали еще более сильными и сплоченными. Мы едины в поддержке нашего президента и Верховного Главнокомандующего!", - сказал в обращении Сергей Аксенов.

Глава Крыма искренне пожелал крымчанам здоровья, благополучия, новых успехов, а всем нам и нашей любимой Родине – Победы, мира и процветания.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подвел политические итоги года в интервью РИА Новости.
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