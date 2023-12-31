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Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой
Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой
Сергей Аксенов поздравил с наступающим Новым годом крымчан и воинов на передовой, защищающих россиян от процветающего на Украине фашизма. РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T18:41
2023-12-31T18:41
2023-12-31T18:39
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Сергей Аксенов поздравил с наступающим Новым годом крымчан и воинов на передовой, защищающих россиян от процветающего на Украине фашизма.По его словам, уходящий год прошел под знаком поддержки специальной военной операции. В это святое дело включились тысячи жителей Крыма всех возрастов и национальностей.Глава Крыма искренне пожелал крымчанам здоровья, благополучия, новых успехов, а всем нам и нашей любимой Родине – Победы, мира и процветания.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подвел политические итоги года в интервью РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового годаНовогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникул"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новый год, новый год 2024, новости крыма, крым
Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой
Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал крымчанам Победы и мира в Новом году
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Сергей Аксенов поздравил с наступающим Новым годом крымчан и воинов на передовой, защищающих россиян от процветающего на Украине фашизма.
"Наступающий новый год мы встречаем с надеждой на лучшее, желаем счастья и добра нашим родным, близким, друзьям. Новогоднее тепло согревает сегодня и наших воинов на передовой, и всех, кто в эти минуты находится на боевом посту, обеспечивает безопасность наших городов и сел, стабильную работу важных объектов", - сказал Аксенов в своем видеообращении.
По его словам, уходящий год прошел под знаком поддержки специальной военной операции. В это святое дело включились тысячи жителей Крыма всех возрастов и национальностей.
"Каждый месяц в зону СВО отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи, делается все, чтобы семьи наших защитников были окружены заботой и вниманием. Несмотря на все испытания, за прошедший год мы стали еще более сильными и сплоченными. Мы едины в поддержке нашего президента и Верховного Главнокомандующего!", - сказал в обращении Сергей Аксенов.
Глава Крыма искренне пожелал крымчанам здоровья, благополучия, новых успехов, а всем нам и нашей любимой Родине – Победы, мира и процветания.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подвел политические итоги года
в интервью РИА Новости.
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