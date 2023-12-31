https://crimea.ria.ru/20231231/sergey-aksenov-pozdravil-s-novym-godom-krymchan-i-voinov-na-peredovoy-1133937732.html

Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой

Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Сергей Аксенов поздравил с Новым годом крымчан и воинов на передовой

Сергей Аксенов поздравил с наступающим Новым годом крымчан и воинов на передовой, защищающих россиян от процветающего на Украине фашизма. РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T18:41

2023-12-31T18:41

2023-12-31T18:39

сергей аксенов

новый год

новый год 2024

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Сергей Аксенов поздравил с наступающим Новым годом крымчан и воинов на передовой, защищающих россиян от процветающего на Украине фашизма.По его словам, уходящий год прошел под знаком поддержки специальной военной операции. В это святое дело включились тысячи жителей Крыма всех возрастов и национальностей.Глава Крыма искренне пожелал крымчанам здоровья, благополучия, новых успехов, а всем нам и нашей любимой Родине – Победы, мира и процветания.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подвел политические итоги года в интервью РИА Новости.Читайте также на РИА Новости Крым:Смотрим в небо: главные астрономические события старого и нового годаНовогодняя афиша: что посмотреть в крымских театрах во время каникул"Романтика Нового года" прозвучит в доме Чехова в Ялте

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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