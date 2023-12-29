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Недострой в заказнике: в Севастополе возбудили дело на предпринимателя - РИА Новости Крым, 29.12.2023
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Недострой в заказнике: в Севастополе возбудили дело на предпринимателя
Недострой в заказнике: в Севастополе возбудили дело на предпринимателя - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Недострой в заказнике: в Севастополе возбудили дело на предпринимателя
Уголовное дело по факту нарушения режима особо охраняемой природной территории возбуждено в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства... РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T13:53
2023-12-29T13:53
севастополь
прокуратура города севастополя
оопт
происшествия
новости крыма
незаконное строительство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту нарушения режима особо охраняемой природной территории возбуждено в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства города.Уточняется, что причиной прокурорского реагирования стала проведенная межрайонной природоохранной прокуратурой проверка исполнения требований законодательства о защите особо охраняемых природных территорий.При этом участок, о котором идет речь, находится в границах природного ландшафтного заказника регионального значения "Ласпи", где строительство запрещено. Объем ущерба, нанесенного Севастополю, в прокуратуре оценили в более чем 1,1 млн рублей.Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения отделом МВД по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вырубили можжевельник на полмиллиона – возбуждено дело16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто делоСуд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон
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РИА Новости Крым
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5
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севастополь, прокуратура города севастополя, оопт, происшествия, новости крыма, незаконное строительство
Недострой в заказнике: в Севастополе возбудили дело на предпринимателя

Уголовное дело открыто на предпринимателя за строительство в заказнике "Ласпи"

13:53 29.12.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяНезаконное строительство в заказнике Ласпи с Севастополе
Незаконное строительство в заказнике Ласпи с Севастополе
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту нарушения режима особо охраняемой природной территории возбуждено в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства города.
Уточняется, что причиной прокурорского реагирования стала проведенная межрайонной природоохранной прокуратурой проверка исполнения требований законодательства о защите особо охраняемых природных территорий.
"Установлено, что на земельном участке, предоставленном в аренду юридическому лицу, осуществляющему деятельность в сфере гостиничного бизнеса и рекреации, весной 2023 года размещены свайные бетонированные конструкции, представляющие собой два недостроенных сооружения туристического назначения", - сказано в сообщении.
При этом участок, о котором идет речь, находится в границах природного ландшафтного заказника регионального значения "Ласпи", где строительство запрещено. Объем ущерба, нанесенного Севастополю, в прокуратуре оценили в более чем 1,1 млн рублей.
Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения отделом МВД по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.
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СевастопольПрокуратура города СевастополяООПТПроисшествияНовости КрымаНезаконное строительство
 
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