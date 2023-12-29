https://crimea.ria.ru/20231229/nedostroy-v-zakaznike-v-sevastopole-vozbudili-delo-na-predprinimatelya--1133897561.html

Недострой в заказнике: в Севастополе возбудили дело на предпринимателя

Недострой в заказнике: в Севастополе возбудили дело на предпринимателя - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Недострой в заказнике: в Севастополе возбудили дело на предпринимателя

Уголовное дело по факту нарушения режима особо охраняемой природной территории возбуждено в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства... РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T13:53

2023-12-29T13:53

2023-12-29T13:53

севастополь

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оопт

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незаконное строительство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту нарушения режима особо охраняемой природной территории возбуждено в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства города.Уточняется, что причиной прокурорского реагирования стала проведенная межрайонной природоохранной прокуратурой проверка исполнения требований законодательства о защите особо охраняемых природных территорий.При этом участок, о котором идет речь, находится в границах природного ландшафтного заказника регионального значения "Ласпи", где строительство запрещено. Объем ущерба, нанесенного Севастополю, в прокуратуре оценили в более чем 1,1 млн рублей.Природоохранная прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. По результатам их рассмотрения отделом МВД по Балаклавскому району возбуждено уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе вырубили можжевельник на полмиллиона – возбуждено дело16 дубов на 38 тысяч незаконно вырубили в Севастополе - открыто делоСуд обязал власти Ленинского района рекультивировать мусорный полигон

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, прокуратура города севастополя, оопт, происшествия, новости крыма, незаконное строительство