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Еще один ФАП открыли в Красноперекопском районе Крыма
Еще один ФАП открыли в Красноперекопском районе Крыма - РИА Новости Крым, 29.12.2023
Еще один ФАП открыли в Красноперекопском районе Крыма
Еще один фельдшерско-акушерский пункт открыли в Красноперекопском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава. РИА Новости Крым, 29.12.2023
2023-12-29T17:28
2023-12-29T17:28
2023-12-29T17:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Еще один фельдшерско-акушерский пункт открыли в Красноперекопском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.Открытие нового здания медучреждения улучшит доступность и качество медицинской помощи для 409 человек. Помощь им будет оказывать квалифицированный медицинский персонал, добавили в ведомстве.Новый ФАП подключен ко всем инженерным сетям, оснащен современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи, компьютеризирован, укомплектован мебелью.Местные жители могут получить доврачебную медицинскую помощь, пройти первый этап диспансеризации и профилактический медицинский осмотр, вакцинацию.ФАП был построен в рамках реализации ведомственной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов".В течение уходящего года в Крыму возвели и лицензировали 50 новых объектов здравоохранения. В будущем году планируется начать строительства более 70 объектов первичного звена, в том числе две новые поликлиники в Симферополе – на Балаклавской и в поселке ГРЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотровНацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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красноперекопский район, новости крыма, крым, фап, здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, здоровье, общество
Еще один ФАП открыли в Красноперекопском районе Крыма
Минздрав: в Красноперекопском районе Крым открыли еще один ФАП
17:28 29.12.2023 (обновлено: 17:36 29.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Еще один фельдшерско-акушерский пункт открыли в Красноперекопском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.
"Завершено строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Новониколаевка. Стоимость строительства составила 17,8 млн рублей", – сказано в сообщении.
Открытие нового здания медучреждения улучшит доступность и качество медицинской помощи для 409 человек. Помощь им будет оказывать квалифицированный медицинский персонал, добавили в ведомстве.
Новый ФАП подключен ко всем инженерным сетям, оснащен современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи, компьютеризирован, укомплектован мебелью.
Местные жители могут получить доврачебную медицинскую помощь, пройти первый этап диспансеризации и профилактический медицинский осмотр, вакцинацию.
ФАП был построен в рамках реализации ведомственной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов".
В течение уходящего года в Крыму возвели и лицензировали
50 новых объектов здравоохранения. В будущем году планируется начать строительства более 70 объектов первичного звена, в том числе две новые поликлиники в Симферополе – на Балаклавской и в поселке ГРЭС.
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