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Еще один ФАП открыли в Красноперекопском районе Крыма

Еще один ФАП открыли в Красноперекопском районе Крыма - РИА Новости Крым, 29.12.2023

Еще один ФАП открыли в Красноперекопском районе Крыма

Еще один фельдшерско-акушерский пункт открыли в Красноперекопском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава. РИА Новости Крым, 29.12.2023

2023-12-29T17:28

2023-12-29T17:28

2023-12-29T17:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек – РИА Новости Крым. Еще один фельдшерско-акушерский пункт открыли в Красноперекопском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.Открытие нового здания медучреждения улучшит доступность и качество медицинской помощи для 409 человек. Помощь им будет оказывать квалифицированный медицинский персонал, добавили в ведомстве.Новый ФАП подключен ко всем инженерным сетям, оснащен современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи, компьютеризирован, укомплектован мебелью.Местные жители могут получить доврачебную медицинскую помощь, пройти первый этап диспансеризации и профилактический медицинский осмотр, вакцинацию.ФАП был построен в рамках реализации ведомственной целевой программы "Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов".В течение уходящего года в Крыму возвели и лицензировали 50 новых объектов здравоохранения. В будущем году планируется начать строительства более 70 объектов первичного звена, в том числе две новые поликлиники в Симферополе – на Балаклавской и в поселке ГРЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть районов Крыма получили новое оборудование для медосмотровНацпроект "Здравоохранение" в Крыму: что сделано на 1,6 млрдДесять врачебных амбулаторий построят в двух районах Крыма

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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