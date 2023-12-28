https://crimea.ria.ru/20231228/s-perevodov-do-30-millionov-rubley-ne-budut-brat-komissiyu--tsentrobank-1133866074.html

С переводов до 30 миллионов рублей не будут брать комиссию – Центробанк

С переводов до 30 миллионов рублей не будут брать комиссию – Центробанк - РИА Новости Крым, 28.12.2023

С переводов до 30 миллионов рублей не будут брать комиссию – Центробанк

Россияне бесплатно смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T10:40

2023-12-28T10:40

2023-12-28T10:43

центробанк рф

новости

россия

деньги

банк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111754/36/1117543619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_47eb6d2d59753499ce294b22a4a3d833.jpg

СИМФЕРПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Россияне бесплатно смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом в четверг сообщает пресс-служба Центрального Банка России.Размер переводов без комиссии одного гражданина другому останется прежним – 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится – 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров. Соответствующий документ ранее был опубликован на официальном портале правовой информации. Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО на год продлили сроки обращения за кредитными каникулами2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активамиНа компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, новости, россия, деньги, банк