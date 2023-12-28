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С переводов до 30 миллионов рублей не будут брать комиссию – Центробанк - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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С переводов до 30 миллионов рублей не будут брать комиссию – Центробанк
С переводов до 30 миллионов рублей не будут брать комиссию – Центробанк - РИА Новости Крым, 28.12.2023
С переводов до 30 миллионов рублей не будут брать комиссию – Центробанк
Россияне бесплатно смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом в четверг... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T10:40
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СИМФЕРПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Россияне бесплатно смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом в четверг сообщает пресс-служба Центрального Банка России.Размер переводов без комиссии одного гражданина другому останется прежним – 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится – 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров. Соответствующий документ ранее был опубликован на официальном портале правовой информации. Читайте также на РИА Новости Крым:Участникам СВО на год продлили сроки обращения за кредитными каникулами2,5 млн россиян смогут вернуть вложения при обмене замороженными активамиНа компенсации за оплату ЖКУ дополнительно выделили миллиард рублей
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центробанк рф, новости, россия, деньги, банк
С переводов до 30 миллионов рублей не будут брать комиссию – Центробанк

Центробанк отменяет комиссии за переводы по СБП до 30 миллионов между своими счетами

10:40 28.12.2023 (обновлено: 10:43 28.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФлаг на здании Центрального банка РФ.
Флаг на здании Центрального банка РФ. - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Россияне бесплатно смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом в четверг сообщает пресс-служба Центрального Банка России.

"Новый лимит переводов самому себе в СБП начнет действовать с 1 мая 2024 года – одновременно со вступлением в силу соответствующего закона", – сказано в сообщении.

Размер переводов без комиссии одного гражданина другому останется прежним – 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также не изменится – 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

"С 1 апреля 2024 года регулятор также освободил банки от уплаты комиссий Банку России по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков", – добавили в пресс-службе.

В России с 1 июля отменят комиссии банков при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров. Соответствующий документ ранее был опубликован на официальном портале правовой информации.
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