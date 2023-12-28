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Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг

Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг

Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-12-28T10:02

2023-12-28T10:02

2023-12-28T10:02

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

керченский пролив

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новости крыма

логистика

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Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли более 416 тысяч пассажиров и свыше 239 тысяч грузовиков. Всего паромы выполнили почти 7 тысяч рейсов, в том числе 12 – за последние сутки.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четвергРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, новости крыма, логистика, инфографика