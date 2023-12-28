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Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг
Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг
Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-28T10:02
2023-12-28T10:02
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
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новости крыма
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Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли более 416 тысяч пассажиров и свыше 239 тысяч грузовиков. Всего паромы выполнили почти 7 тысяч рейсов, в том числе 12 – за последние сутки.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четвергРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, новости крыма, логистика, инфографика
Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг

Керченская переправа в четверг работает по фактической погоде - Росморречфлот

10:02 28.12.2023
 
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Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Керченская переправа 28.12.23
"Согласно прогнозу Росгидромета, 28 декабря ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков, видимость хорошая. Высота волн 20-70 см, температура воздуха +5…+7 градусов, температура воды в море +7…+8. Действующих штормовых предупреждений нет", - говорится в сообщении.
Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли более 416 тысяч пассажиров и свыше 239 тысяч грузовиков. Всего паромы выполнили почти 7 тысяч рейсов, в том числе 12 – за последние сутки.
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.
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