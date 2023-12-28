https://crimea.ria.ru/20231228/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy--obstanovka-v-chetverg-1133857611.html
Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг
Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг
Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-28T10:02
2023-12-28T10:02
2023-12-28T10:02
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
керченский пролив
порт кавказ
порт крым
новости крыма
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130119076_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_2eaa13a9f05750685bfe6fa48fbde4ac.jpg
Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года паромы перевезли более 416 тысяч пассажиров и свыше 239 тысяч грузовиков. Всего паромы выполнили почти 7 тысяч рейсов, в том числе 12 – за последние сутки.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами. Остальной транспорт следует по сухопутному коридору через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Транспортный переход через Керченский пролив работает в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четвергРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинКак работает сухопутный коридор в Крым: транспортный поток и очереди
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/11/1130119076_74:0:1211:853_1920x0_80_0_0_368417e426722ea88d0db3bb16d29789.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, керченский пролив, порт кавказ, порт крым, новости крыма, логистика, инфографика
Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг
Керченская переправа в четверг работает по фактической погоде - Росморречфлот
Керченская паромная переправа в четверг работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений в проливе нет, сообщает пресс-служба Росморречфлота.