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Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг
Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг
В ближайшие сутки область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-28T00:01
2023-12-27T22:31
погода
крымская погода
погода в крыму
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2; днем +7...+9.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11. В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +3...5, днем составит +8...+10 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +1...3, днем +7...9 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью будет +2...+4, днем +7...9.
https://crimea.ria.ru/20231227/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-v-novogodnyuyu-noch-i-1-yanvarya-1133838091.html
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4.7
96
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Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг

Погода в Крыму в четверг

00:01 28.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлочный базар
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"В четверг ветер северо-западный 10-15 м/с, в южных, восточных районах и в горах порывы 20-25 м/с. Температура воздуха 28 декабря ночью -4…+1, на побережье до +5; днем +5…+10", - говорится в сообщении.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2; днем +7...+9.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +3...5, днем составит +8...+10 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +1...3, днем +7...9 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью будет +2...+4, днем +7...9.
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Заголовок открываемого материала
00:48Атака БПЛА на Севастополь - в море сбили беспилотник
00:01Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг
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