https://crimea.ria.ru/20231228/sukho-i-prokhladno-prognoz-pogody-v-krymu-na-chetverg-1133853787.html

Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг

Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг

В ближайшие сутки область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-28T00:01

2023-12-28T00:01

2023-12-27T22:31

погода

крымская погода

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крымский гидрометцентр

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ялта

алушта

судак

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евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове сухую погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2; днем +7...+9.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 10-15 м/с, днем северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +9…+11. В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков, температура воздуха в ночные часы +3...5, днем составит +8...+10 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков, ночью +1...3, днем +7...9 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью будет +2...+4, днем +7...9.

https://crimea.ria.ru/20231227/kakaya-pogoda-budet-v-krymu-v-novogodnyuyu-noch-i-1-yanvarya-1133838091.html

симферополь

ялта

алушта

судак

феодосия

евпатория

севастополь

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2023

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