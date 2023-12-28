https://crimea.ria.ru/20231228/kak-v-feodosii-soobschit-ob-uscherbe-v-rezultate-ataki-vsu-1133883920.html

Как в Феодосии сообщить об ущербе в результате атаки ВСУ

Как в Феодосии сообщить об ущербе в результате атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Как в Феодосии сообщить об ущербе в результате атаки ВСУ

В Феодосии продолжают ликвидировать последствия удара ВСУ. ЕДДС города продолжает прием заявок на ремонт от собственников пострадавших квартир и домов. Об этом... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T17:55

2023-12-28T17:55

2023-12-28T18:04

феодосия

крым

атака на феодосию

новости

игорь ткаченко

компенсация ущерба

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133882567_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_e8d4f94c32530f2fbbb11bbab8c072ae.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В Феодосии продолжают ликвидировать последствия удара ВСУ. ЕДДС города продолжает прием заявок на ремонт от собственников пострадавших квартир и домов. Об этом сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.В городе продолжает работать оперативный штаб. Штабная палатка установлена в районе клуба порта. Здесь же развернута работа по нарезке стекол для замены разбитых, отметил он.Кроме того, для оперативного ремонта поврежденных кровель были созданы бригады. Одиннадцать крыш уже отремонтированы, на девяти продолжаются работы бригады, еще две ждут, когда кровельщики освободятся и смогут приступить к их ремонту.Феодосийцы могут сообщить о повреждениях в ЕДДС по телефонам: 15-50; 8 (36562) 3- 09-00; 8 (978) 791-22-57.Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее завил, что жилые дома и инфраструктура Феодосии получили минимальный ущерб в результате атаки ВСУ в ночь на вторник.ВСУ атаковали Феодосию в ночь на вторник. В результате происшествия в районе порта произошла детонация и возник пожар.По данным РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, при отражении атаки со стороны ВСУ в пункте базирования Феодосии получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". Российские средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации противника Су-24, с которых осуществлялся пуск авиационных управляемых ракет.В результате атаки один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двум из них потребовалась госпитализация.По данным минздрава Крыма, оного из пострадавших выписали из больницы на следующий день. Стационарное лечение продолжает один пациент, его состояние средней степени тяжестиЖителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.

https://crimea.ria.ru/20231228/vlasti-kryma-otsenili-uscherb-posle-ataki-vsu-na-feodosiyu-1133878456.html

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, крым, атака на феодосию, новости, игорь ткаченко, компенсация ущерба, новости крыма