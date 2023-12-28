https://crimea.ria.ru/20231228/goroda-i-sela-pod-obstrelom-vsu-byut-iz-artillerii-po-khersonschine-1133868082.html

Города и села под обстрелом: ВСУ бьют из артиллерии по Херсонщине

Города и села под обстрелом: ВСУ бьют из артиллерии по Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Города и села под обстрелом: ВСУ бьют из артиллерии по Херсонщине

Украинские боевики за минувшие сутки 102 раза били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T11:24

2023-12-28T11:24

2023-12-28T11:24

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

ветераны сво

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки 102 раза били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.Только в течение дня ВСУ выпустили 33 снаряда по Крынкам, по пять прилетов зафиксировано в Новой Маячке и Алешках, четыре - в Голой Пристани, три - в Днепрянах.ВСУ регулярно терроризируют гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Сутками ранее по мирным городам и селам региона было выпущено 99 снарядов из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогнозНа трассе возле Каховки дроны ВСУ атаковали машины: есть погибшие77 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины

херсонская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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