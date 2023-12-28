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Города и села под обстрелом: ВСУ бьют из артиллерии по Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Города и села под обстрелом: ВСУ бьют из артиллерии по Херсонщине
Города и села под обстрелом: ВСУ бьют из артиллерии по Херсонщине - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Города и села под обстрелом: ВСУ бьют из артиллерии по Херсонщине
Украинские боевики за минувшие сутки 102 раза били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T11:24
2023-12-28T11:24
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
ветераны сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки 102 раза били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.Только в течение дня ВСУ выпустили 33 снаряда по Крынкам, по пять прилетов зафиксировано в Новой Маячке и Алешках, четыре - в Голой Пристани, три - в Днепрянах.ВСУ регулярно терроризируют гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Сутками ранее по мирным городам и селам региона было выпущено 99 снарядов из ствольной артиллерии. Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогнозНа трассе возле Каховки дроны ВСУ атаковали машины: есть погибшие77 снарядов за сутки: ВСУ бьют по мирному левобережью Херсонщины
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5
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, ветераны сво, новости сво
Города и села под обстрелом: ВСУ бьют из артиллерии по Херсонщине

ВСУ 102 раза за сутки обстреляли левый берег Херсонской области

11:24 28.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Украинские боевики за минувшие сутки 102 раза били из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.
Только в течение дня ВСУ выпустили 33 снаряда по Крынкам, по пять прилетов зафиксировано в Новой Маячке и Алешках, четыре - в Голой Пристани, три - в Днепрянах.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 52 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись Крынки, Старая Збурьевка, Песчановка, Корсунка, Саги, Алешки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в сообщении.
ВСУ регулярно терроризируют гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. Сутками ранее по мирным городам и селам региона было выпущено 99 снарядов из ствольной артиллерии.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиВетераны СВОНовости СВО
 
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