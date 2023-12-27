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ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области - РИА Новости Крым, 27.12.2023
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области
Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. За сутки по мирным городам и... РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T11:11
2023-12-27T11:11
херсонская область
обстрелы всу
днепряны
алешки
крынки
корсунка
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. За сутки по мирным городам и селам было выпущено 99 снарядов из ствольной артиллерии. Об это сообщают экстренные службы региона.В течение дня украинские боевики выпустили 65 снарядов по восьми населенным пунктам. Наиболее массированному обстрелу подверглись Крынки. По поселку было выпущено 32 снаряда. Еще семь прилетели по Казачьим Лагерям, по Васильевке – шесть, по городу Алешки – пять, по Каирам, Новой Збурьевке и Корсунке – по четыре снаряда, по Сагам – три."В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Крынок, Новой Маячки, Алешек, Днепрян, Старой Збурьевки, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии", - сказано в сообщении.Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.Читайте также на РИА Новости Крым:Созданную в России беспилотную БМП опробуют в зоне спецоперацииКакой будет тактика ВСУ в 2024 году – прогнозНа Купянском направлении ВС РФ уничтожили несколько штурмовых групп ВСУ
херсонская область
днепряны
алешки
крынки
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херсонская область, обстрелы всу, днепряны, алешки, крынки, корсунка, новые регионы россии, новости
ВСУ усилили обстрелы левобережья Херсонской области

Украинские боевики выпустили по городам и селах Херсонщины почти 100 снарядов за сутки

11:11 27.12.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. Преступный киевский режим продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру населенных пунктов левобережья Херсонской области. За сутки по мирным городам и селам было выпущено 99 снарядов из ствольной артиллерии. Об это сообщают экстренные службы региона.
В течение дня украинские боевики выпустили 65 снарядов по восьми населенным пунктам. Наиболее массированному обстрелу подверглись Крынки. По поселку было выпущено 32 снаряда. Еще семь прилетели по Казачьим Лагерям, по Васильевке – шесть, по городу Алешки – пять, по Каирам, Новой Збурьевке и Корсунке – по четыре снаряда, по Сагам – три.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру Крынок, Новой Маячки, Алешек, Днепрян, Старой Збурьевки, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии", - сказано в сообщении.
Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУДнепряныАлешкиКрынкиКорсункаНовые регионы РоссииНовости
 
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