https://crimea.ria.ru/20231228/glavnye-novosti-kryma-28-dekabrya-1133885522.html

Главные новости Крыма: 28 декабря

Главные новости Крыма: 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Главные новости Крыма: 28 декабря

Атаки беспилотников киевского режима на Крым и Севастополь. Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги. В Крыму оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию. РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T23:07

2023-12-28T23:07

2023-12-28T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Атаки беспилотников киевского режима на Крым и Севастополь. Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги. В Крыму оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию. На полуострове национализировали около 200 предприятий украинских олигархов. Развожаев рассказал о судьбе здания штаба ЧФ в Севастополе и оценил ущерб, который нанес городу "шторм века".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки беспилотников на Севастополь и Крым"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА", - написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Ближе к утру киевский режим попытался совершить террористическую атаку на объекты, расположенные в Республике Крым."Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", – сообщили в Минобороны РФ.70 млн рублей на дорогиКрым до конца года дополнительно получит более 73 млн рублей на дороги."Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Республика Крым в этом году дополнительно получит более 73 млн рублей на приведение автодорог в нормативное состояние", - написал в Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.В ГИБДД Крыма подвели итоги года по смертности на дорогахПо словам начальника крымского управления ГИБДД Анатолия Борисенко, в регионе за год зафиксировано 295 ДТП, в которых погибли 56 пешеходов, еще 249 пострадали.Он также разъяснил, как можно будет поменять водительское удостоверение в Крыму в январе.Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на ФеодосиюУщерб, нанесенный жилым домам и инфраструктуре Феодосии в результате атаки ВСУ в ночь на вторник, минимален, местные власти оперативно устраняют последствия.В свою очередь глава Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что в городе продолжает работать оперативный штаб, заявки граждан по оценку ущерба принимает ЕДДС по телефонам: 15-50; 8 (36562) 3- 09-00; 8 (978) 791-22-57.В Крыму национализировали предприятия украинских олигарховВласти Крыма на сегодняшний день изъяли в собственность республики более одной тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов.Деньги от продажи этого имущества уже поступают в бюджет Крыма, добавил он.Развожаев о судьбе штаба ЧФ в СевастополеСудьбу штаба Черноморского флота в Севастополе, пострадавшего в сентябре от ракетного удара ВСУ, обсуждают в Минобороны России, и в ближайшее время мы узнаем решение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Что касается дальнейшей судьбы штаба Черноморского флота, здесь, конечно, решение за Министерством обороны. Я знаю, что сейчас консультации идут. Думаю, что в ближайшее время мы об этом узнаем, когда решение будет принято", – сказал Развожаев.В Севастополе завершили подсчет ущерба от "шторма века"Ущерб от шторма, который обрушился на город в конце ноября, составил около 6 миллиардов рублей, большая часть этой суммы необходима на восстановление поврежденной причальной инфраструктуры.По словам губернатора, шторм не повредил знаковые "президентские" объекты строительства, которое возводятся у моря, в частности культурный кластер на мысе Хрустальном, где строится театр оперы и балета.

https://crimea.ria.ru/20231228/kak-budut-rabotat-prigorodnye-zhd-kassy-kryma-v-novogodnie-prazdniki-1133882396.html

https://crimea.ria.ru/20231228/bolshaya-krymskaya-tropa-zaversheno-blagoustroystvo-chetyrekh-marshrutov-1133869679.html

https://crimea.ria.ru/20231228/naberezhnuyu-tereshkovoy-v-evpatorii-vvedut-v-ekspluatatsiyu-v-yanvare-1133886173.html

https://crimea.ria.ru/20231228/polmilliona-chelovek-obratilis-za-kompensatsiyami-posle-shtorma-v-krymu-1133886376.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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