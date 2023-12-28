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Главные новости Крыма: 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Главные новости Крыма: 28 декабря
Главные новости Крыма: 28 декабря - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Главные новости Крыма: 28 декабря
Атаки беспилотников киевского режима на Крым и Севастополь. Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги. В Крыму оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию. РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T23:07
2023-12-28T23:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Атаки беспилотников киевского режима на Крым и Севастополь. Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги. В Крыму оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию. На полуострове национализировали около 200 предприятий украинских олигархов. Развожаев рассказал о судьбе здания штаба ЧФ в Севастополе и оценил ущерб, который нанес городу "шторм века".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Атаки беспилотников на Севастополь и Крым"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА", - написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.Ближе к утру киевский режим попытался совершить террористическую атаку на объекты, расположенные в Республике Крым."Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", – сообщили в Минобороны РФ.70 млн рублей на дорогиКрым до конца года дополнительно получит более 73 млн рублей на дороги."Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Республика Крым в этом году дополнительно получит более 73 млн рублей на приведение автодорог в нормативное состояние", - написал в Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.В ГИБДД Крыма подвели итоги года по смертности на дорогахПо словам начальника крымского управления ГИБДД Анатолия Борисенко, в регионе за год зафиксировано 295 ДТП, в которых погибли 56 пешеходов, еще 249 пострадали.Он также разъяснил, как можно будет поменять водительское удостоверение в Крыму в январе.Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на ФеодосиюУщерб, нанесенный жилым домам и инфраструктуре Феодосии в результате атаки ВСУ в ночь на вторник, минимален, местные власти оперативно устраняют последствия.В свою очередь глава Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что в городе продолжает работать оперативный штаб, заявки граждан по оценку ущерба принимает ЕДДС по телефонам: 15-50; 8 (36562) 3- 09-00; 8 (978) 791-22-57.В Крыму национализировали предприятия украинских олигарховВласти Крыма на сегодняшний день изъяли в собственность республики более одной тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов.Деньги от продажи этого имущества уже поступают в бюджет Крыма, добавил он.Развожаев о судьбе штаба ЧФ в СевастополеСудьбу штаба Черноморского флота в Севастополе, пострадавшего в сентябре от ракетного удара ВСУ, обсуждают в Минобороны России, и в ближайшее время мы узнаем решение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Что касается дальнейшей судьбы штаба Черноморского флота, здесь, конечно, решение за Министерством обороны. Я знаю, что сейчас консультации идут. Думаю, что в ближайшее время мы об этом узнаем, когда решение будет принято", – сказал Развожаев.В Севастополе завершили подсчет ущерба от "шторма века"Ущерб от шторма, который обрушился на город в конце ноября, составил около 6 миллиардов рублей, большая часть этой суммы необходима на восстановление поврежденной причальной инфраструктуры.По словам губернатора, шторм не повредил знаковые "президентские" объекты строительства, которое возводятся у моря, в частности культурный кластер на мысе Хрустальном, где строится театр оперы и балета.
https://crimea.ria.ru/20231228/kak-budut-rabotat-prigorodnye-zhd-kassy-kryma-v-novogodnie-prazdniki-1133882396.html
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Главные новости Крыма: 28 декабря

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 28 декабря

23:07 28.12.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Атаки беспилотников киевского режима на Крым и Севастополь. Крыму выделили еще более 70 млн рублей на дороги. В Крыму оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию. На полуострове национализировали около 200 предприятий украинских олигархов. Развожаев рассказал о судьбе здания штаба ЧФ в Севастополе и оценил ущерб, который нанес городу "шторм века".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атаки беспилотников на Севастополь и Крым

"В Севастополе отработала система ПВО над морем. По предварительной информации, уничтожен один БПЛА", - написал в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.
Ближе к утру киевский режим попытался совершить террористическую атаку на объекты, расположенные в Республике Крым.
"Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым", – сообщили в Минобороны РФ.

70 млн рублей на дороги

Крым до конца года дополнительно получит более 73 млн рублей на дороги.
"Согласно распоряжению председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина Республика Крым в этом году дополнительно получит более 73 млн рублей на приведение автодорог в нормативное состояние", - написал в Telegram-канале глава РК Сергей Аксенов.
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В ГИБДД Крыма подвели итоги года по смертности на дорогах

По словам начальника крымского управления ГИБДД Анатолия Борисенко, в регионе за год зафиксировано 295 ДТП, в которых погибли 56 пешеходов, еще 249 пострадали.
"За 11 месяцев текущего года, по сравнению с предыдущим годом, наблюдается снижение по количеству ДТП и числу пострадавших. При этом возросла тяжесть последствий – имеем незначительный рост по погибшим", – сообщил Борисенко.
Он также разъяснил, как можно будет поменять водительское удостоверение в Крыму в январе.

Власти Крыма оценили ущерб после атаки ВСУ на Феодосию

Ущерб, нанесенный жилым домам и инфраструктуре Феодосии в результате атаки ВСУ в ночь на вторник, минимален, местные власти оперативно устраняют последствия.
"Повреждения минимальны. Со всеми этими вопросами Феодосия справится достаточно быстро", – сказал сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
В свою очередь глава Феодосии Игорь Ткаченко сообщил, что в городе продолжает работать оперативный штаб, заявки граждан по оценку ущерба принимает ЕДДС по телефонам: 15-50; 8 (36562) 3- 09-00; 8 (978) 791-22-57.
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В Крыму национализировали предприятия украинских олигархов

Власти Крыма на сегодняшний день изъяли в собственность республики более одной тысячи объектов движимого и недвижимого имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов.
"Порядка 200 предприятий (национализированы – ред.). Это предприятия и действующие, и "мертвые", за которыми числились активы, и которые в любой момент могли быть перепроданы и исчезнуть из контроля", – сказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Деньги от продажи этого имущества уже поступают в бюджет Крыма, добавил он.

Развожаев о судьбе штаба ЧФ в Севастополе

Судьбу штаба Черноморского флота в Севастополе, пострадавшего в сентябре от ракетного удара ВСУ, обсуждают в Минобороны России, и в ближайшее время мы узнаем решение, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Что касается дальнейшей судьбы штаба Черноморского флота, здесь, конечно, решение за Министерством обороны. Я знаю, что сейчас консультации идут. Думаю, что в ближайшее время мы об этом узнаем, когда решение будет принято", – сказал Развожаев.
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В Севастополе завершили подсчет ущерба от "шторма века"

Ущерб от шторма, который обрушился на город в конце ноября, составил около 6 миллиардов рублей, большая часть этой суммы необходима на восстановление поврежденной причальной инфраструктуры.
"В целом мы посчитали сейчас с теми заявками, которые бизнес сделал после шторма века, – порядка 6 миллиардов. Самые главные цифры – это, конечно, причальная инфраструктура", – сказал губернатора города Михаил Развожаев.
По словам губернатора, шторм не повредил знаковые "президентские" объекты строительства, которое возводятся у моря, в частности культурный кластер на мысе Хрустальном, где строится театр оперы и балета.
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23:07Главные новости Крыма: 28 декабря
22:45Главное за день: 28 декабря
22:1540 лет такого не было: музыкальная школа в Бердянске получила инструменты
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20:17Набережную Терешковой в Евпатории введут в эксплуатацию в январе
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