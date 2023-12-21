https://crimea.ria.ru/20231221/kak-sevastopol-pomog-rianne-iz-rossii-pobedit-v-vokalnom-shou-strany-1133719247.html

Как Севастополь помог "Рианне из России" победить в вокальном шоу страны

Как Севастополь помог "Рианне из России" победить в вокальном шоу страны - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Как Севастополь помог "Рианне из России" победить в вокальном шоу страны

Влюбленная в музыку и пение москвичка Юлия Милованова после победы в выпуске вокального шоу "Ярче звезд" на ТНТ призналась, что путь к успеху она нашла в... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T22:13

2023-12-21T22:13

2023-12-21T22:13

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Влюбленная в музыку и пение москвичка Юлия Милованова после победы в выпуске вокального шоу "Ярче звезд" на ТНТ призналась, что путь к успеху она нашла в Севастополе, куда переехала и где сделала важный для себя выбор. Об этом и о впечатлениях от конкурса глазами участника она рассказала в интервью РИА Новости Крым.По словам Юлии, в родной Москве она с детства была в музыке: пела в фольклорном ансамбле, участвовала в конкурсах до победного лауреатства, выступала на радио. Позже брала частные уроки вокала, исполняла эстрадные песни, разучивала хиты любимых западных поп-исполнителей, в числе которых ее неоспоримый фаворит – Рианна."Женственная, сексуальная, где-то даже дерзкая, она была моей путеводной звездой. У нее особая манера исполнения, умение держаться на сцене, и мне всегда хотелось это повторить. А песни непростые, и когда я их разучивала, то совершенствовала свою технику. Когда были сложности во взаимоотношениях со сверстниками, песни Рианны помогали мне пережить тяжелые моменты. Я обожала ее слушать", – поделилась Юлия.Но однажды музыке было отведено место пускай и захватывающего, но все же хобби: девушка приняла решение стать экономистом, а потом айтишницей. Продолжая петь, отучилась, стала работать и мечтала "когда-нибудь уехать к морю", чтобы остаться там жить и творить.Мечта сбылась в довольно непростой исторический момент не только для ее собственной карьеры, но и для страны, и вообще для мира: в период разгула COVID-19 в 2020-м году.Именно будучи в Крыму Милованова создала личный бренд и стала его активно развивать, записывать и выкладывать в соцсети музыкальные видеоролики, писать авторские песни, выступать на мероприятиях по всему полуострову.Тут, в Севастополе, у нее появилась первая собственная домашняя студия звукозаписи, своего рода творческая мастерская. В ней она и записала песню на кастинг ТНТ, чтобы попасть в шоу перевоплощений "Ярче звезд", где участники вживаются в роль известных исполнителей российской и мировой эстрады. Чей был образ? Ну конечно…"Я исполнила песню Рианны под музыку, без каких-либо эффектов и обработок голоса, чисто живой вокал. Отправила, всем понравилось, я прошла дальше, и потом меня пригласили на съемки", – вспоминает Юлия.Участие в популярном российском шоу стало для нее первым мероприятием такого масштаба и, по сути, большим ростом как певицы, считает она.Впечатлило все: и выступление перед миллионами зрителей, пускай и телевизионных, и перевоплощение в звезду мирового масштаба в роскошном платье, от которого у самой захватывало дух. Отдельной строчкой в памяти осталась подготовка к шоу, позволившая уже на этом этапе почувствовать себя звездой."Мы работали с талантливым балетом. Поставить номер и влиться в образ помогали хореограф, педагог по вокалу и пластике. Была работа с гримерами, стилистами, костюмерами. Этот опыт бесценный, потому что с нами работала команда профессионалов", - говорит артистка.Параллельно Милованова готовилась самостоятельно: арендовала зал, где бегала и пела, "чтобы работать с дыханием в движении: песня динамичная, требовалась подготовка".По правилам проекта, в шоу 12 исполнителей – четыре группы по три участника. Каждое трио исполняет песню из репертуара одной звезды. Жюри выбирает лучшего, потом соревнуются все оставшиеся.Миловановой-Рианне после первого успеха в "тройке" с песней Diamonds довелось побороться за победу с участниками в образах МакSим, Алексея Чумакова и солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна."Вторая песня, с которой я победила, была Umbrella, к ней поставили подвижную хореографию для меня вместе с балетом. И было непросто выступать с больным горлом, еще и танцевать, из-за простуды у меня небольшая одышка появилась, так что пришлось немножко пожертвовать какими-то движениями в угоду вокала", – призналась певица.Неожиданные неприятности не испортили выступления – Юлия победила, и призовые 500 тысяч рублей достались ей. Деньги певица намерена потратить на выпуск новых песен и наряды для сценических образов. А часть выигрыша – отдать на благотворительность, "чтобы помочь детям, которые подвергаются психологическому насилию в школах".Теперь Юлии Миловановой предстоит сразиться в суперфинале шоу, который состоится почти под самый Новый год – 30 декабря. Приз для победителя на этот раз составит 5 миллионов.За все эти возможности Юлия благодарит многих людей и, конечно, Крым, куда, по ее словам, непременно вернется: "Я влюбилась в этот душевный полуостров".Читайте также на РИА Новости Крым:Певец Александр Иванов назвал Крым уникальным краем с потрясающими людьмиSHAMAN: "Только честность дойдет до самого сердца"Ритм сердца: как юные барабанщики из крымского села покорили Москву

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Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, культура, общество, искусство , музыка, юлия милованова, интервью