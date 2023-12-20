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Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
Обстановка у Крымского моста к вечеру среды - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
Вечером в среду проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T21:06
2023-12-20T21:06
2023-12-20T21:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Вечером в среду проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи и Краснодарского края свободен. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом утром 20 декабря движение по мосту было перекрыто около часа.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что ремонт дорожного покрытия на сухопутном коридоре в Крым через новые регионы России завершен, отремонтированы около 200 км автотрассы в Херсонской и Запорожской областях.Передвигаться по мосту могут автомобили массой до 3,5 тонн. В дни максимальных нагрузок перед пунктами контроля образуются очереди. Для большей пропускной способности на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.Проезд возможен только при обязательном досмотре всех транспортных средств. Чтобы пройти его легко и быстро, в службе безопасности транспортного перехода советуют упаковать вещи так, чтобы их можно было легко и быстро извлечь для досмотра. Водители должны двигаться в левой полосе, оставляя правую полосу для автобусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Железные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – ПутинПутин отметил героизм железнодорожников при атаках на Крымский мостКиев вбросил новый фейк о Крымском мосте
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, общество, новости крыма
Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
Проезд по Крымскому мосту свободен со стороны Керчи и Тамани