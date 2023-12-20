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Из-за ремонта воды не будет в Симферополе, Джанкое и Евпатории: адреса - РИА Новости Крым, 20.12.2023
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Из-за ремонта воды не будет в Симферополе, Джанкое и Евпатории: адреса
Из-за ремонта воды не будет в Симферополе, Джанкое и Евпатории: адреса - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Из-за ремонта воды не будет в Симферополе, Джанкое и Евпатории: адреса
Водоснабжение в столице Крыма, а также в Джанкое и Евпатории будет ограничено в среду по десяткам адресов. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T10:19
2023-12-20T10:22
вода крыма
новости
симферополь
евпатория
джанкой
водоснабжение
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Водоснабжение в столице Крыма, а также в Джанкое и Евпатории будет ограничено в среду по десяткам адресов. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".Так, в среду, 20 декабря, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Симферополе.Водоснабжение временно отключат для жителей микрорайона "Марьино": Ялтинское шоссе, ул. Волошиновых, ул. Носенко (частично), ул. Генерала Родионова (частично), ул. Водников, ул. Промышленная, ул. Беспалова (частично), ул. Мира, пр-кт.Вернадского (частично), ул. Кусакина, пр-д. Молодежный, ул. Плотинная, ул. Гончарова, пер. Алуштинский, пер. Гудронный, пер. Институтский, ул. Курортная, ул. Ломоносова, ул. Радищева, ул. Лескова, ул. Первомайская, пер. Первомайский.Кроме того, из-за ремонтных работ воды не будет в Джанкое на улицах Толстого, Свердлова, Интернациональной и Калинина. Водоснабжение планируется восстановить до 14:00 среды.Также в Евпатории жители поселка Заозерное и микрорайона "Лимановка" останутся без воды почти на сутки, до 14 часов четверга, 21 декабря.Силами филиала будет осуществляться подвоз воды, уточнили в пресс-службе госпредприятия.Накануне сообщалось, что из-за аварий в Симферополе и районе во вторник ограничили водоснабжение.Читайте также на РИА Новости Крым:Как экономить на воде, не меняя привычек"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяцПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют
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вода крыма, новости, симферополь, евпатория, джанкой, водоснабжение, вода в крыму
Из-за ремонта воды не будет в Симферополе, Джанкое и Евпатории: адреса

Из-за ремонта в среду ограничат водоснабжение в Симферополе, Джанкое и Евпатории

10:19 20.12.2023 (обновлено: 10:22 20.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкОтключение горячего водоснабжения
Отключение горячего водоснабжения - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Водоснабжение в столице Крыма, а также в Джанкое и Евпатории будет ограничено в среду по десяткам адресов. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".
Так, в среду, 20 декабря, в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение в Симферополе.
Водоснабжение временно отключат для жителей микрорайона "Марьино": Ялтинское шоссе, ул. Волошиновых, ул. Носенко (частично), ул. Генерала Родионова (частично), ул. Водников, ул. Промышленная, ул. Беспалова (частично), ул. Мира, пр-кт.Вернадского (частично), ул. Кусакина, пр-д. Молодежный, ул. Плотинная, ул. Гончарова, пер. Алуштинский, пер. Гудронный, пер. Институтский, ул. Курортная, ул. Ломоносова, ул. Радищева, ул. Лескова, ул. Первомайская, пер. Первомайский.

"Основной объем работ планируется выполнить ориентировочно к 20:00 20.12.2023, а полное восстановление водоснабжения ожидается к 22:00 20.12.2023 (ориентировочно)", – говорится в Telegram-сообщении ГУП "Вода Крыма".

Кроме того, из-за ремонтных работ воды не будет в Джанкое на улицах Толстого, Свердлова, Интернациональной и Калинина. Водоснабжение планируется восстановить до 14:00 среды.
Также в Евпатории жители поселка Заозерное и микрорайона "Лимановка" останутся без воды почти на сутки, до 14 часов четверга, 21 декабря.
Силами филиала будет осуществляться подвоз воды, уточнили в пресс-службе госпредприятия.
Накануне сообщалось, что из-за аварий в Симферополе и районе во вторник ограничили водоснабжение.
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Вода КрымаНовостиСимферопольЕвпаторияДжанкойВодоснабжениеВода в Крыму
 
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