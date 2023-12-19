https://crimea.ria.ru/20231219/otklyuchenie-vody-v-simferopole-vo-vtornik-spisok-adresov-1133638654.html

Отключение воды в Симферополе во вторник: список адресов

Отключение воды в Симферополе во вторник: список адресов - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Отключение воды в Симферополе во вторник: список адресов

Водоснабжение в столице Крыма и Симферопольском районе будет ограничено во вторник по десяткам адресов. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T06:33

2023-12-19T06:33

2023-12-19T07:47

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отключение воды в крыму

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Водоснабжение в столице Крыма и Симферопольском районе будет ограничено во вторник по десяткам адресов. Об этом сообщает ГУП "Вода Крыма".Без воды в течение дня будут дома по следующим адресам: "Льдозавод" (ул. Иртышская, ул. Амурская, ул. Обская, ул. Ленская, ул. Валдайская, Сакский проезд, ул. Глухова, Высоковольтный проезд, ул. Семафорная и т.д.), "Украинка" (ул. Ухтомского, ул. Генова, пер. Арктический, ул. Тюльпанная, ул. Л. Украинки, проезд Проводников, ул. Станционная и т.д.), а также прилегающие улицы и переулки.Ограничено водоснабжение будет во вторник с 07.00 до 18.00 в связи с аварией на магистральном водоводе в селе Молочное Симферопольского района: сбез воды с. Молочное, с. Левадки, с. Перово (частично), с. Фонтаны, с. Залесье, СТ "Ивушка"; в Симферополе - мкр. Заводское, ул. Дерекой, ул. Калымтай, ул. Карагач, ул. Чешмеджи, ул. Дертколь, ул. Севастопольская (частично), ул. Крымской правды, мкр. Новоромановка, а также прилегающие улицы и переулки.Также в период выполнения работ возможно ограничение холодного водоснабжения по адресам: с. Приятное Свидание, с. Малиновка, с. Кизиловое, с. Каштановое, с. Партизанское, с. Чистенькое, с. Трехпрудное, с. Обрыв, с. Новониколаевка; в Сифмерополе - мкр. 60 лет Октября, 1-й Конной армии, ул. Аральская, мкр. Фонтаны и прилегающие улицы.Полное восстановление водоснабжения ожидается 19 декабря к 22.00.Предприятие рекомендует иметь запас воды. При этом на время выполнения работ будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами. График подвоза разместят дополнительно.Читайте также на РИА Новости Крым:Как экономить на воде, не меняя привычек"Запредельный ноябрь": как пополнились водохранилища Крыма за месяцПитьевая вода в Крыму: каков запас и как его сохраняют

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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