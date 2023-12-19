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В Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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В Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге
В Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге - РИА Новости Крым, 19.12.2023
В Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге
В Севастополе на три ночи ограничат движение всех видов транспорта по Камышовому шоссе. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T18:16
2023-12-19T18:16
севастополь
ограничение движения
транспорт
логистика
новости крыма
общественный транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе на три ночи ограничат движение всех видов транспорта по Камышовому шоссе. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что ограничения связаны со строительством надземного пешеходного перехода на Камышовом шоссе в районе остановки "Электроремонтный завод" и школы "Экотех".В период ограничений работа общественного транспорта также изменится. Последние рейсы автобусных маршрутов № 16, 23 и 110 будут отменены, а троллейбус № 10 будет осуществлять движение до остановки "бухта Камышовая".В Севастополе до 2025 года частично ограничили проезд по развязке в районе 5-км.Читайте также на РИА Новости Крым:Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движениеВ Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дорогиВ Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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севастополь, ограничение движения, транспорт, логистика, новости крыма, общественный транспорт, инфографика
В Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге

Камышовое шоссе в Севастополе в районе улицы Шевченко перекроют для проезда на три ночи

18:16 19.12.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе на три ночи ограничат движение всех видов транспорта по Камышовому шоссе. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Уточняется, что ограничения связаны со строительством надземного пешеходного перехода на Камышовом шоссе в районе остановки "Электроремонтный завод" и школы "Экотех".
Камышовое шоссе в Севастополе в районе улицы Шевченко перекроют для проезда на три ночиКамышовое шоссе в Севастополе в районе улицы Шевченко перекроют для проезда на три ночи
"Будет ограничено движение всех видов транспортных средств с 22:00 до 06:00 с 22 на 23 декабря, с 24 на 25 декабря и с 25 на 26 декабря", – говорится в сообщении.
В период ограничений работа общественного транспорта также изменится. Последние рейсы автобусных маршрутов № 16, 23 и 110 будут отменены, а троллейбус № 10 будет осуществлять движение до остановки "бухта Камышовая".
В Севастополе до 2025 года частично ограничили проезд по развязке в районе 5-км.
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