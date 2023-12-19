https://crimea.ria.ru/20231219/v-sevastopole-na-tri-nochi-perekroyut-dvizhenie-po-vazhnoy-doroge-1133650352.html

В Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге

В Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге - РИА Новости Крым, 19.12.2023

В Севастополе на три ночи перекроют движение по важной дороге

В Севастополе на три ночи ограничат движение всех видов транспорта по Камышовому шоссе. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T18:16

2023-12-19T18:16

2023-12-19T18:16

севастополь

ограничение движения

транспорт

логистика

новости крыма

общественный транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе на три ночи ограничат движение всех видов транспорта по Камышовому шоссе. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города.Уточняется, что ограничения связаны со строительством надземного пешеходного перехода на Камышовом шоссе в районе остановки "Электроремонтный завод" и школы "Экотех".В период ограничений работа общественного транспорта также изменится. Последние рейсы автобусных маршрутов № 16, 23 и 110 будут отменены, а троллейбус № 10 будет осуществлять движение до остановки "бухта Камышовая".В Севастополе до 2025 года частично ограничили проезд по развязке в районе 5-км.Читайте также на РИА Новости Крым:Автодорогу Бахчисарай – Ялта отремонтируют: как организуют движениеВ Севастополе перевернулась иномарка - есть вопросы к качеству дорогиВ Севастополе для реконструкции развязки изымут землю и недвижимость

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ограничение движения, транспорт, логистика, новости крыма, общественный транспорт, инфографика