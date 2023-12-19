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Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии
Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии
Пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" спустили на воду в Крыму. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T14:35
2023-12-19T14:35
2023-12-19T14:35
феодосийский завод "море"
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" спустили на воду в Крыму. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.По словам главы региона, в ближайшее время совместно с федеральным центром будет проработана возможность размещения дополнительных заказов и увеличения объема производства предприятия.Аксенов выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин поддержит данную инициативу, а также заверил, что "приложит все усилия для дальнейшего развития завода "Море".Глава республики также поблагодарил коллектив предприятия и пожелал успехов и новых трудовых побед.В ноябре министр транспорта РК Николай Лукашенко сообщил о планах запуска из Ростова-на-Дону в Крым пассажирских судов на подводных крыльях."Комета" – быстроходное морское пассажирское судно на подводных крыльях, которое за два часа выполняет рейс по акватории Черного моря из Севастополя в Ялту и обратно. Впервые начало курсировать между крымскими приморскими городами в августе 2018 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – БалицкийОбъемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - АксеновСтроящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65
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феодосийский завод "море", сергей аксенов, новости крыма, крым, судостроение, судно на подводных крыльях "комета" , феодосия
Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии
Пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" спустили на воду в Феодосии
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" спустили на воду в Крыму. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.
"Сегодня на судостроительном заводе "Море" в Феодосии спущено на воду морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М", которое получило название "Керчь", – написал в Telegram-канале Аксенов.
По словам главы региона, в ближайшее время совместно с федеральным центром будет проработана возможность размещения дополнительных заказов и увеличения объема производства предприятия.
Аксенов выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин поддержит данную инициативу, а также заверил, что "приложит все усилия для дальнейшего развития завода "Море".
Глава республики также поблагодарил коллектив предприятия и пожелал успехов и новых трудовых побед.
В ноябре министр транспорта РК Николай Лукашенко сообщил
о планах запуска из Ростова-на-Дону в Крым пассажирских судов на подводных крыльях.
"Комета" – быстроходное морское пассажирское судно на подводных крыльях, которое за два часа выполняет рейс по акватории Черного моря из Севастополя в Ялту и обратно. Впервые начало курсировать между крымскими приморскими городами в августе 2018 года.
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