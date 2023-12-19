https://crimea.ria.ru/20231219/novuyu-kometu-na-podvodnykh-krylyakh-spustili-na-vodu-v-feodosii-1133653567.html

Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии

Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Новую "Комету" на подводных крыльях спустили на воду в Феодосии

Пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" спустили на воду в Крыму. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T14:35

2023-12-19T14:35

2023-12-19T14:35

феодосийский завод "море"

сергей аксенов

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феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" спустили на воду в Крыму. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.По словам главы региона, в ближайшее время совместно с федеральным центром будет проработана возможность размещения дополнительных заказов и увеличения объема производства предприятия.Аксенов выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин поддержит данную инициативу, а также заверил, что "приложит все усилия для дальнейшего развития завода "Море".Глава республики также поблагодарил коллектив предприятия и пожелал успехов и новых трудовых побед.В ноябре министр транспорта РК Николай Лукашенко сообщил о планах запуска из Ростова-на-Дону в Крым пассажирских судов на подводных крыльях."Комета" – быстроходное морское пассажирское судно на подводных крыльях, которое за два часа выполняет рейс по акватории Черного моря из Севастополя в Ялту и обратно. Впервые начало курсировать между крымскими приморскими городами в августе 2018 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда запустят паромы и "Кометы" из Запорожской области в Крым – БалицкийОбъемы судостроения в Крыму выросли в 1,5 раза - АксеновСтроящиеся в Крыму десантные корабли получат палубные вертолеты Ка-65

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