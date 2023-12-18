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Симферополь сковали 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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Симферополь сковали 8-балльные пробки
Симферополь сковали 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 18.12.2023
Симферополь сковали 8-балльные пробки
В понедельник утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T09:22
2023-12-18T09:27
ситуация на дорогах крыма
симферополь
пробки в симферополе
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В понедельник утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов.Сильные заторы наблюдаются на проспекте Кирова, улицах Потемкинская, Кечкеметская, Гражданская, 60 лет Октября, Февральская, Крымских Партизан, Толстого, бульваре Ленина и улице Русская, где также произошло ДТП."Тянучка" образовалась и на объездных дорогах основных городских магистралей.Читайте также на РИА Новости Крым:Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причиныБезопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт
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РИА Новости Крым
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симферополь, пробки в симферополе, транспорт, новости крыма, крым, общество
Симферополь сковали 8-балльные пробки

В Симферополе из-за дождя образовались 8-балльные пробки

09:22 18.12.2023 (обновлено: 09:27 18.12.2023)
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В понедельник утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов.
Сильнее всего движение транспорта затруднено на проспекте Победы, улицах Воровского, Лермонтова, Гагарина, Киевская, Троллейбусная, Куйбышева, Титова, Ленина, Севастопольская, бульваре Франко. Усложняет движение по проспекту Победы дорожная авария, произошедшая в районе перекрестка с улицей Лермонтова.
Сильные заторы наблюдаются на проспекте Кирова, улицах Потемкинская, Кечкеметская, Гражданская, 60 лет Октября, Февральская, Крымских Партизан, Толстого, бульваре Ленина и улице Русская, где также произошло ДТП.
"Тянучка" образовалась и на объездных дорогах основных городских магистралей.
© "Яндекс.Пробки"Пробки в Симферополе 18.12.23
Пробки в Симферополе 18.12.23
© "Яндекс.Пробки"
Пробки в Симферополе 18.12.23
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