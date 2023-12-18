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Симферополь сковали 8-балльные пробки

Симферополь сковали 8-балльные пробки - РИА Новости Крым, 18.12.2023

Симферополь сковали 8-балльные пробки

В понедельник утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T09:22

2023-12-18T09:22

2023-12-18T09:27

ситуация на дорогах крыма

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В понедельник утром в центральной части Симферополя и некоторых других районах крымской столицы из-за дождя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов.Сильные заторы наблюдаются на проспекте Кирова, улицах Потемкинская, Кечкеметская, Гражданская, 60 лет Октября, Февральская, Крымских Партизан, Толстого, бульваре Ленина и улице Русская, где также произошло ДТП."Тянучка" образовалась и на объездных дорогах основных городских магистралей.Читайте также на РИА Новости Крым:Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причиныБезопасные трамваи: почему в Крыму нужно развивать электротранспорт"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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