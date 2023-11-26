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Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причины - РИА Новости Крым, 26.11.2023
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Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причины
Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причины - РИА Новости Крым, 26.11.2023
Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причины
Увеличение заторов на дорогах Симферополя связано с наступлением холодов и нарушениями правил парковки легковых автомобилей на выделенных полосах для... РИА Новости Крым, 26.11.2023
2023-11-26T07:14
2023-11-26T07:14
радио "спутник в крыму"
крым
симферополь
георгий сухацкий
транспорт
общественный транспорт
пдд (правила дорожного движения)
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Начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий
Начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Увеличение заторов на дорогах Симферополя связано с наступлением холодов и нарушениями правил парковки легковых автомобилей на выделенных полосах для общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По словам Сухацкого, сейчас в Симферополе работает 266 автобусов на 47 маршрутах и 83 троллейбусов на 11 линиях. Машины подготовлены к холодному сезону и технически исправны, большинству не более десяти лет, отметил он. Поэтому причиной их задержек в графике, на которые стали жаловаться горожане с наступлением ненастной погоды, являются преимущественно заторы на дорогах.По словам Сухацкого, пробки на дорогах крымской столицы связаны "в первую очередь с возникновением холодов" и, как следствие, увеличением числа желающих ехать в тепле, а не идти пешком.Кроме того, для работы общественного транспорта очень важно наличие выделенной полосы, что есть не везде на магистралях. А там, где они присутствуют, на них заезжают легковые автомобили, создавая трудности автобусам и троллейбусам.Исправить ситуацию, по его мнению, сможет увеличение числа технических средств фиксации нарушений движения по полосам, которые пока есть не везде, где это необходимо.В целом же движение автобусов и троллейбусов в Симферополе, по его словам, выполняется в штатном режиме. Нарушения мониторят силами групп контролеров из сотрудников управления, представителей общественного совета и перевозчиков. Они фиксируют периодичность прибытия и отправления транспорта, и, "если есть отклонения и нарекания – предпринимаются меры", отметил Сухацкий.По его словам, у рабочей группы по транспорту в городской администрации "есть инициативы по изменению маршрутной сети города", которые в том числе предполагают пересадки на ряде маршрутов. Но пока говорить о внедрении новшеств рано, поскольку все детали не обсудили с общественностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство Николаевской развязки в Симферополе В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов Паром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправы
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крым, симферополь, георгий сухацкий, транспорт, общественный транспорт, пдд (правила дорожного движения)
Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причины

Заторы на дорогах Симферополя связаны с погодой и нарушениями правил парковки – Сухацкий

07:14 26.11.2023
 
© РИА Новости КрымПробки в Симферополе
Пробки в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Увеличение заторов на дорогах Симферополя связано с наступлением холодов и нарушениями правил парковки легковых автомобилей на выделенных полосах для общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.
Начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий
07:14
По словам Сухацкого, сейчас в Симферополе работает 266 автобусов на 47 маршрутах и 83 троллейбусов на 11 линиях. Машины подготовлены к холодному сезону и технически исправны, большинству не более десяти лет, отметил он. Поэтому причиной их задержек в графике, на которые стали жаловаться горожане с наступлением ненастной погоды, являются преимущественно заторы на дорогах.
"Системных проблем меньше, но граждане жалуются, например, на отсутствие утреннего рейса, стоят на остановке и не могут уехать, даже пропущен бывает рейс. Он может быть пропущен по техническим причинам в работе маршрута либо в связи с интенсивностью движения и пробками. Последние две недели мы можем отмечать сильные транспортные заторы", – сказал Сухацкий.
По словам Сухацкого, пробки на дорогах крымской столицы связаны "в первую очередь с возникновением холодов" и, как следствие, увеличением числа желающих ехать в тепле, а не идти пешком.
Кроме того, для работы общественного транспорта очень важно наличие выделенной полосы, что есть не везде на магистралях. А там, где они присутствуют, на них заезжают легковые автомобили, создавая трудности автобусам и троллейбусам.
"Например, бульвар Ленина сейчас с выделенными полосами, но по правой полосе, там, где запрещена парковка, движение личного транспорта. И водители общественного транспорта имеют нарекания", – поделился Сухацкий.
Исправить ситуацию, по его мнению, сможет увеличение числа технических средств фиксации нарушений движения по полосам, которые пока есть не везде, где это необходимо.
"Где стоят видеокамеры, там все прекрасно: люди не позволяют себе заезд на выделенную полосу. Хотелось бы, чтобы коллеги ускорились в этом направлении и обеспечили нам установку и работу этих технических средств в других местах. Потому что необходимо на наших магистралях усиливать транзит для общественного транспорта, особенно во избежание скопления автомобилей перед кольцами. Он должен осуществлять движение транзитно, без каких-либо остановок, несмотря на усиленный трафик", – заявил Сухацкий.
В целом же движение автобусов и троллейбусов в Симферополе, по его словам, выполняется в штатном режиме. Нарушения мониторят силами групп контролеров из сотрудников управления, представителей общественного совета и перевозчиков. Они фиксируют периодичность прибытия и отправления транспорта, и, "если есть отклонения и нарекания – предпринимаются меры", отметил Сухацкий.
По его словам, у рабочей группы по транспорту в городской администрации "есть инициативы по изменению маршрутной сети города", которые в том числе предполагают пересадки на ряде маршрутов. Но пока говорить о внедрении новшеств рано, поскольку все детали не обсудили с общественностью.
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