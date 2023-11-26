https://crimea.ria.ru/20231126/zatory-na-dorogakh-simferopolya-vlasti-nazvali-prichiny--1133031354.html

Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причины

Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причины - РИА Новости Крым, 26.11.2023

Заторы на дорогах Симферополя: власти назвали причины

Увеличение заторов на дорогах Симферополя связано с наступлением холодов и нарушениями правил парковки легковых автомобилей на выделенных полосах для... РИА Новости Крым, 26.11.2023

2023-11-26T07:14

2023-11-26T07:14

2023-11-26T07:14

радио "спутник в крыму"

крым

симферополь

георгий сухацкий

транспорт

общественный транспорт

пдд (правила дорожного движения)

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Начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий Начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости Крым. Увеличение заторов на дорогах Симферополя связано с наступлением холодов и нарушениями правил парковки легковых автомобилей на выделенных полосах для общественного транспорта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил начальник управления транспорта и связи администрации Симферополя Георгий Сухацкий.По словам Сухацкого, сейчас в Симферополе работает 266 автобусов на 47 маршрутах и 83 троллейбусов на 11 линиях. Машины подготовлены к холодному сезону и технически исправны, большинству не более десяти лет, отметил он. Поэтому причиной их задержек в графике, на которые стали жаловаться горожане с наступлением ненастной погоды, являются преимущественно заторы на дорогах.По словам Сухацкого, пробки на дорогах крымской столицы связаны "в первую очередь с возникновением холодов" и, как следствие, увеличением числа желающих ехать в тепле, а не идти пешком.Кроме того, для работы общественного транспорта очень важно наличие выделенной полосы, что есть не везде на магистралях. А там, где они присутствуют, на них заезжают легковые автомобили, создавая трудности автобусам и троллейбусам.Исправить ситуацию, по его мнению, сможет увеличение числа технических средств фиксации нарушений движения по полосам, которые пока есть не везде, где это необходимо.В целом же движение автобусов и троллейбусов в Симферополе, по его словам, выполняется в штатном режиме. Нарушения мониторят силами групп контролеров из сотрудников управления, представителей общественного совета и перевозчиков. Они фиксируют периодичность прибытия и отправления транспорта, и, "если есть отклонения и нарекания – предпринимаются меры", отметил Сухацкий.По его словам, у рабочей группы по транспорту в городской администрации "есть инициативы по изменению маршрутной сети города", которые в том числе предполагают пересадки на ряде маршрутов. Но пока говорить о внедрении новшеств рано, поскольку все детали не обсудили с общественностью.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончат строительство Николаевской развязки в Симферополе В Севастополе до лета перекроют дорогу в одном из спальных районов Паром "Мария" сняли с рейсов Керченской переправы

https://crimea.ria.ru/20231124/na-yuzhnom-beregu-kryma-iz-za-obvalov-perekryli-dorogu-k-monastyryu-1133030805.html

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крым, симферополь, георгий сухацкий, транспорт, общественный транспорт, пдд (правила дорожного движения)