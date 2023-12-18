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"Победил себя": спортсмен из Севастополя выиграл Кубок России по дзюдо - РИА Новости Крым, 18.12.2023
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"Победил себя": спортсмен из Севастополя выиграл Кубок России по дзюдо
"Победил себя": спортсмен из Севастополя выиграл Кубок России по дзюдо - РИА Новости Крым, 18.12.2023
"Победил себя": спортсмен из Севастополя выиграл Кубок России по дзюдо
Житель Севастополя Александр Шалимов завоевал золотую медаль на Кубке России по дзюдо, который проходил в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.12.2023
2023-12-18T17:34
2023-12-18T17:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Житель Севастополя Александр Шалимов завоевал золотую медаль на Кубке России по дзюдо, который проходил в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Александр Шалимов – член сборной России по дзюдо. На этих соревнованиях он боролся в весовой категории свыше ста килограммов, уточняют в Центре спортивной подготовки сборных команд Севастополя. В финале чемпион сражался с представителем Москвы Гиорги Хурцилавой.В соревнованиях принимали участие более 370 спортсменов из 44 регионов страны, среди которых 249 мужчин и 122 женщины. Судьям предстояло выявить обладателей четырнадцати комплектов наград.Ранее спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина рассказала РИА Новости Крым, как она смогла стать победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46 килограммов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пройдет международный турнир по боксуАксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали ПутинуУкраина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян
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спорт, михаил развожаев, севастополь, новости, новости крыма, крым
"Победил себя": спортсмен из Севастополя выиграл Кубок России по дзюдо

Севастополец Александр Шалимов стал победителем Кубка России в тяжелом весе

17:34 18.12.2023
 
© Telegram Михаил РазвожаевАлександр Шалимов
Александр Шалимов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Житель Севастополя Александр Шалимов завоевал золотую медаль на Кубке России по дзюдо, который проходил в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Наш спортсмен провел пять поединков. В первой встрече – победа с явным преимуществом, во второй схватке броском соперника на всю спину Александр забрал досрочную победу. С третьим соперником в дополнительное время броском за рукава наш спортсмен обеспечил себе выход в полуфинал, где с явным преимуществом победил соперника из Северной Осетии", - написал в своем Telegram-канале губернатор.

Александр Шалимов – член сборной России по дзюдо. На этих соревнованиях он боролся в весовой категории свыше ста килограммов, уточняют в Центре спортивной подготовки сборных команд Севастополя. В финале чемпион сражался с представителем Москвы Гиорги Хурцилавой.

"Александр выбрал односторонний захват и в великолепном стиле выполнил бросок, став золотым медалистом Кубка России", - сообщает официальный сайт Центра, где тренируется спортсмен.

В соревнованиях принимали участие более 370 спортсменов из 44 регионов страны, среди которых 249 мужчин и 122 женщины. Судьям предстояло выявить обладателей четырнадцати комплектов наград.

"Все оппоненты были сильные и опытные, но тем и интересно дзюдо: никогда не знаешь, кто победит. Главное, сегодня я смог победить основного соперника – самого себя. В финале же все решил план: знаю, как борется Гиорги, смотрел наши предыдущие встречи и с самого начала придерживался своей стратегии", - цитирует победителя пресс-служба Центра подготовки.

Ранее спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина рассказала РИА Новости Крым, как она смогла стать победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46 килограммов.
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СпортМихаил РазвожаевСевастопольНовостиНовости КрымаКрым
 
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