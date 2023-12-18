https://crimea.ria.ru/20231218/pobedil-sebya-sportsmen-iz-sevastopolya-vyigral-kubok-rossii-po-dzyudo-1133632823.html

"Победил себя": спортсмен из Севастополя выиграл Кубок России по дзюдо

"Победил себя": спортсмен из Севастополя выиграл Кубок России по дзюдо - РИА Новости Крым, 18.12.2023

"Победил себя": спортсмен из Севастополя выиграл Кубок России по дзюдо

Житель Севастополя Александр Шалимов завоевал золотую медаль на Кубке России по дзюдо, который проходил в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T17:34

2023-12-18T17:34

2023-12-18T17:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Житель Севастополя Александр Шалимов завоевал золотую медаль на Кубке России по дзюдо, который проходил в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Александр Шалимов – член сборной России по дзюдо. На этих соревнованиях он боролся в весовой категории свыше ста килограммов, уточняют в Центре спортивной подготовки сборных команд Севастополя. В финале чемпион сражался с представителем Москвы Гиорги Хурцилавой.В соревнованиях принимали участие более 370 спортсменов из 44 регионов страны, среди которых 249 мужчин и 122 женщины. Судьям предстояло выявить обладателей четырнадцати комплектов наград.Ранее спортсменка из Севастополя Анастасия Тюнина рассказала РИА Новости Крым, как она смогла стать победительницей Первенства мира по боксу среди юношей и девушек в возрасте 15-16 лет в весовой категории 46 килограммов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пройдет международный турнир по боксуАксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали ПутинуУкраина может начать бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за допуска россиян

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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